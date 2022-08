Wien emol a sengem Liewen ze séier op "Send" gedréckt huet a sech kuerz drop gewënscht huet, de Message net geschriwwen ze hunn, dierf sech elo freeën.

D'Funktioun, fir Messagen ze läschen, gëtt et schonn zënter 2017. Allerdéngs war dëst nëmme bannent enger Stonn nom Verschécke méiglech.

Meta huet dëst elo geännert, sou dass ee vun August u bis zu 2 Deeg nom Verschécken Zäit huet, e Message nach ze läschen.

Allerdéngs muss heivir all User, also deen de Message schéckt an deen, deen e kritt, Whatsapp aktualiséiert hunn.