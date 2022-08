Et wier den Ufank vum Enn vun der "Social Media"-Ära, huet een déi lescht Woche méi dacks gelies. Mee wat ass do drun?

De Grond fir déi pessimistesch Aschätzung: Viru Kuerzem huet den amerikaneschen Tech-Gigant Meta fir déi éischte Kéier zanter sengem Optakt op der Bourse virun 10 Joer en Abroch beim Ëmsaz ugekënnegt. Zu Meta gehéieren ënner anerem Facebook, Instagram a WhatsApp. De Konzern erreecht esou méi ewéi 3,6 Milliarde Persounen de Mount. Dat geet also elo net méi duer, fir Quartal no Quartal Rekord-Ziler ze erreechen. Deementspriechend passt Meta seng Strategie un.

Notzer sollen ëmmer méi Inhalter vun anere User ausserhalb vun hirem privaten Netzwierk ugewise kréien. Eng Entwécklung ewech vum sozialen Netzwierk, eriwwer zu enger Ënnerhalungs-Plattform. Wat versprécht sech Meta dovunner? "Meta wëll virun allem eppes: glécklech Notzer", esou den Hendrik Unger, Social Media Expert. "A wat méi Leit méi aktiv op der Plattform sinn, wat méi Reklamme geschalt kënne ginn. An dofir geet et virun allem dorëms, iwwer Algorithmen erauszefannen, wat den eenzelen Notzer intresséiert.“

Ewech vu "sozial", eriwwer zum "Entertainment"

Den Notzer wëll, heescht et aus der Silicon Valley, virun allem ënnerhale ginn. Fir Meta steet vill um Spill. Den Opbau vum annoncéierte Metaverse – also engem digitalen Universum, an deem sech d‘Notzer beweege kënnen – ass amgaang a kéint a fënnef bis zéng Joer online goen. Vill Sue ginn hei aktuell investéiert. Et gëllt, dat aktuellt Akommes net duerch genervten User ze reduzéieren.

"Mir kënnen net jidderee glécklech maachen. Dat ass ëmmer esou am Marketing an dat mierkt de Mark Zuckerberg grad och ëmmer méi. Hie geet aktuell nom gréisste gemeinsame Nenner", erkläert den Expert vu Köln. "Dat heescht, e wëll d'Leit mat Ënnerhalung glécklech maachen, mee fir déi al Huesen, déi soen: 'Ech wëll am Fong dat gesinn, wat meng Kolleegen, meng Famill grad an der Vakanz maachen an hire generelle Lifestyle', fir déi gëtt den Inhalt ëmmer méi reduzéiert. Do ass d'Kritik och berechtegt. Wann een zeréckkuckt, goufen d'Plattforme fir genau dat geschaaft – fir en Austausch u Privat-Kommunikatioun ze garantéieren. An dat ass jo mat de ganze Reklammen, Fan-Säiten, Profiller vun Entreprisë jo aktuell net méi ginn.“

Dat soziaalt am Term "Social Media" geet ëmmer méi verluer. E Problem, dee Meta warscheinlech verlagere wäert – well d'Enn vun de soziale Medien an hire Milliarden Notzer ass deemnächst kaum ze erwaarden.

Den Hendrik Unger: "Ech mengen, datt et do nees Verännerunge ginn. Et ass e Marché, deen net eréischt zanter 2 Joer existéiert, mee deels zanter 10, 15 Joer. Do si Verännerunge virprogramméiert. Hei gëtt sech all puer Joer ëmorientéiert. Den Interessi vun den Notzer verännert sech. Ech mengen, datt Plattformen ewéi Facebook an Instagram sech entweder nach eng Kéier splécken, wou et nees méi ëm de sozialen, enken Austausch geet, oder nach eng Kéier nei Apps fir genau dat doen entstoe wäerten, déi zu dësem Ursprong zeréck kommen." D'Konditioun ass natierlech, datt och dës Plattforme lukrativ fir d'Geschäft sinn.