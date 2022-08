De Google-Auto ass nees zu Lëtzebuerg ze gesinn. Zanter e puer Méint dréint e scho seng Ronnen, fir d’Biller vu Google Street View ze updaten.

Den Auto wier jo ganz onopfälleg, wier do net eng Zort kleng blo Këscht op engem Poul um Daach vum Gefier. An déi huet Hightech a sech: Siwen héichopléisend Kamerae filmen alles, wat virun d'Lëns kënnt. Dono ginn d'Opnamen zu engem 360-Grad-Bild zesummegesat.

Zwou vun de Kameraen hunn hire Fokus op d'Fassade vun de Gebaier, wéi de Michiel Sallaets, Chef vun der Kommunikatioun bei Google BeLux, erkläert. Op dëse Biller kann een zum Beispill spéider d'Hausnummeren op Gebaier erkennen. Oder et gesäit een och Schrëftzich vun Entreprisen an esouguer deels d'Zäiten, wéini Geschäfter op sinn, wann dat an der Fënster steet.

Dat si vill Detailer, deenen hir Publikatioun awer net jidderengem gefält. De Michiel Sallaets seet, d'Privatsphär vun de Leit géing respektéiert ginn. Mat Hëllef vun engem Algorithmus ginn d'Gesiichter vun de Leit a Placke vun Autoe verpixelt. Och kënnen d'Leit ufroen, datt d'Foto vun hirer Wunneng oder hirem Haus onkenntlech gemaach gëtt. Dofir muss een och kee Grond uginn. Ma eemol gemaach, ass dëst net méi réckgängeg ze maachen. Esouguer wann zum Beispill en Haus antëscht verkaaft gouf, wäert et op alle spéideren Opnamen net méi ze gesi sinn. Wéi vill Demandë bis elo hei am Land gemaach goufen, fir Fassaden online onkenntlech ze maachen, ass net bekannt.

Nach bis Enn September wäert de Google-Auto am Grand-Duché ze gesi sinn. D’Stroosse vun der Mëllerdall-Regioun ginn nach an den nächste Woche mat de Kamerae festgehalen. Déi nei Biller wäerten da fréistens vum November un op Google Street View online goen.

Am meeschte kucken d'Leit mat Google Street View zu Lëtzebuerg iwweregens de Palais. Dono de Flughafen, d'Kathedral, d'Schlass zu Veianen an de Pont Adolphe. D’Plaze 6 a 7 an den Charts maachen dann iwwerraschenderweis zwee Akafszenter aus dem Norden. De Knauf Pommerlach, an de Knauf Schmëtt. A fir d'Top 10 voll ze maachen: Eréischt dono kënnt d'Stater Gare, de Knuedler an de Mudam.