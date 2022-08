De 5G-Reseau am Land ass matzen am Opbau. Wéi een Taux d'aktuell Ofdeckung vum Land huet, kann d'Regierung awer net preziséieren.

Wat d'Repercussiounen op de Mënsch a seng Gesondheet ugeet, baséiert sech d'Regierung op wëssenschaftlech Literatur vun der WHO, mee och op Publikatioune vun der franséischer "Agence de Sécurité sanitaire" a vun der EU.

Deemno géif keen Impakt op d'Gesondheet vun de schwaachen elektromagnéitesche Felder bestoen, sou d'zoustänneg Ministere Bettel, Welfring a Lenert an hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser.

Bis ewell sinn eng 400 Autorisatioune fir 5G-Sitten am Land ausgestallt ginn. All dës Standuerter vun den Antenne kënne genee am GSM-Kadaster um Site vum Geoportail nogekuckt ginn.

D'Regierung preziséiert dann och, datt de Prinzip vun der "Precautioun" nach ëmmer spille muss, also fir d'Expositioun vum Mënsch an elektromagnéitesche Felder sou niddreg wéi méiglech ze halen.

Den ADR-Deputéierten hat sech a senger Fro op eng amerikanesch an eng italienesch Etüd beruff, deenen no Radiostralen och am 5G-Beräich géifen de Risk erhéijen, fir Kriibs ze kréien.