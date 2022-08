E Mëttwoch de Moie hu verschidde Facebook-Notzer net schlecht gestaunt, wéi si duerch hire Feed gescrollt hunn.

Amplaz vun den am August übleche Vakanze-Fotoe vu Frënn a Famill, hu si bemol just nach Bäiträg vu berüümte Leit gesinn, deene si an de sozialen Netzwierk followen. Iwwer d'Stéierung hunn ënnert anerem déi amerikanesch Technik-Säit "The Verge" den däitsche "Focus" bericht. Facebook selwer huet bis ewell awer nach näischt zum Problem gesot.

Obwuel net all Notzer vum Problem betraff war, hu verschiddener direkt probéiert, dat bescht aus der ongewéinlecher Situatioun ze maachen. Esou gouf eng Foto vun enger Schmier mat Dinde Dausende Mol op de Säite vu verschiddene Kënschtler, Schauspiller an anescht bekannte Persoune gedeelt, an der Hoffnung, se duerno am eegene Feed ze gesinn.

D'Stéierung war géint 10.15 Auer eiser Zäit nees behuewen, antëscht misst den Newsfeed vun de Facebook-Notzer nees normal ausgesinn.