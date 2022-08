62% vun den Internetnotzer waren zejoert an de soziale Reseauen ënnerwee, 70% vun hinnen hunn déi ënnerschiddlech Plattformen aktiv genotzt.

Ob Facebook, TikTok oder Twitter: d'Social-Media-Plattforme sinn e grousse Bestanddeel vum alldeegleche Liewe ginn. Wéi vill Leit reegelméisseg an de sozialen Netzwierker aktiv sinn a wéi eng Plattformen am beléiftste sinn, geet aus den neisten Zuele vum Statec ervir.

Vill jonk Leit sinn an de soziale Medien ënnerwee. An der Alterskategorie 16-24 Joer sinn et 83%. En änleche Prozentsaz gëtt et bei de Persounen tëscht 25-34 Joer mat 80%. Jee méi den Alter vun den Internetnotzer an d'Luucht geet, desto manner Aschreiwunge ginn et an de sozialen Netzwierker, sou de Constat vum Statec. An der Alterskategorie 35-44 Joer sinn et 69% vun de Leit, bei den Altersgruppe 45-54 Joer a 55-64 Joer just nach ongeféier d'Hallschent vun den User. Bei deenen iwwer 65 Joer kënnt den Taux op knapp iwwer 30%.

© Statec

Och geet aus dem Rapport ervir, dass Frae méi dacks géife Saachen aus dem Privatliewe poste wéi Männer. Deemno sinn et 71% bei de Fraen an 63% bei de Männer.

An och wa Facebook mat wäitem Virsprong déi am meeschte genotzte Social-Media-Plattform bleift, ass bei deene méi Jonken TikTok Spëtzereider. Bei de Jugendlechen am Alter vu 16-17 Joer sinn et esouguer 74%, déi op dëser Plattform ugemellt sinn.

© Statec