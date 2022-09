Nieft dem iPhone 14 esou wéi de Pro-Serie vum Handy goufen awer och déi nei Apple Watchen an déi nei AirPads presentéiert

Schonn zanter Méint gouf spekuléiert an ugeholl, wat Apple de 7. September géif virstellen a wat fir Verännerungen, Neierungen a Verbesserungen op d'Geräter, déi op de Maart solle kommen, géifen zoukommen.

Um 19:01 Auer huet den Apple-Chef Tim Cook annoncéiert, datt e Mëttwoch en neien iPhone, nei Air Pods an eng nei Apple Watch wäerte presentéiert ginn. Domadder louche vill Leit, déi op dësen Dag spekuléiert haten, richteg.

Aueren

© Apple

Ugefaange gouf mat der neier Apple Watch Series 8, déi mat villen neie Funktiounen erauskënnt.

Si bréngt verschidden nei Features mat fir Gesondheet e Sport, ënner anerem solle Fraen domadder hire Menstruatiounszyklus novollzéie kënnen, mat Hëllef vun der Apple Health App. D'Date sollen esou verschlësselt sinn, datt emol Apple selwer keen Accès drop huet, versprécht den Tim Cook.

Eng weider nei Funktioun nennt sech "Crash Detection", deen am Fall vun engem Accident automatesch d'Noutfallkontakter benoriichtegt. Dës Funktioun soll just aktiv sinn, wann de User grad mam Auto fiert.

D'Auer huet dann och e sougenannte "Low Power Mode", mat deem een Akku spuere kann. Doduerch gi verschidde Funktiounen temporär ofgeschalt an den Akku hält bis zu 36 Stonnen. De Präis vun der Apple Watch Series 8 läit mat GPS bei 399 Dollar, déi deier Versioun kënnt fir 499 Dollar op der Maart.

Déi méi gënschteg Versioun, d'Apple Watch SE ass scho fir 249 Euro mat GPS an 349 mat Cellular ze kréien.

De Luxusmodell Apple Watch Ultra soll e bessere Sound wéi seng Virgänger hunn, de stabilsten Akku vun allen Apple Aueren an en "Night Mode". Och gouf den GPS-Tracker verbessert, wat gutt fir Sportler ass. An d'Auer huet e Button fir Noutfäll, domadder kann een en Alarmsignal ausléisen. Hei kascht de Modell knapp 800 Dollar.

Kopfhörer

© Apple

Déi nei AirPods Pro hunn e ganz neien Chip, dee fir méi Power an e bessere Sound soll suergen, dee souguer duerch déi "Active Noise Cancellation" nach méi kloer soll ginn. Déi méi kleng "Earbuds" sollen dann d'Unhunn vun de Kopfhörer méi einfach maachen. Duerch den neien "Touch Control" soll een da méi einfach méi haart oder lues maache kënnen an duerch déi nei Këschten, mat deenen d'Pods geluede ginn, soll se bis zu 30 Stonnen ze notze sinn. De Präis läit hei bei 259 Dollar.

Smartphones

© Apple

Den iPhone 14 respektiv 14 Plus soll a fënnef Faarwen op de Maart kommen an duerch d'A15 Bionic eng däitlech verbessert Leeschtung an eng besser Grafik hunn, wéi seng Virgänger. Verbessert goufen och d'Kameraen, esou soll d'Frontkamera e bessere Fokus hunn a béid Kamerae sollen och bei schlechtem Liicht besser Fotoe maachen.

Eng komplett Neierung gëtt et da bei de SIM-Kaarten: Déi nei iPhones hu kee Slot méi fir dës, op d'mannst emol an den USA. Dofir setzt een op déi sougenannten "eSIM", déi keng physesch Kaart méi brauch. Dem Tim Cook no wier dëst net just méi praktesch, mä och méi sécher. Wéi schonn d'Auer kritt och den Handy d'Noutfall-Funktioun an et kann ee souguer Noutfall-SMSe verschécken, wann ee keen Netz huet. Dës lafen dann iwwert eng Verbindung mat engem Satellit. Dëse Kontakt mat engem Satellit gëtt et bis ewell nach net, och wa Gerüchter no och Huawei un esou engem System schafft.

Den iPhone 14 wäert 799 Dollar an den 14 Plus 899 Dollar kaschten. Vun e Freideg u kann ee se virbestellen, vum 16. September u gi se ausgeliwwert.

Beim iPhone 14 Pro gëtt et dann direkt eng optesch Verännerung: D'Front-Kamera ass méi kleng an doduerch huet de Bildschierm méi Plaz. De Pro huet e 6,1 Zoll Display, de ProMax souguer 6,7 Zoll. Eng nei Funktioun kënnt da mam "Always on Display" dee verhënnert, datt de Schierm schwaarz gëtt an een de Lockscreen ëmmer am Bléck huet. Wéi schonn déi normal Modeller, kréien och d'Pro-Versiounen de Satellitten-SOS-Feature.

Bedriwwe ginn d'Pro-Handye vun engem A16-Chip, Apple no de séierste CPU, dee jee an engem Smartphone verbaut gouf. Dëse soll och manner Energie brauchen, wouduerch den Akku méi laang hale soll. Och gouf d'Kamera verbessert, dës soll Fotoe mat 48 MP kënne maachen a wier domadder duebel esou staark, déi déi vum Virgängermodell, an duerch den "Action Mode" sollen d'Biller an d'Videoe manner verwackelt ginn.

D'Lafzäit vum Akku gëtt Apple bei de Pro-Modeller mat ronn engem Dag un. Dat bei engem Präis vun 999 Dollar fir den iPhone 14 Pro an 1.099 Dollar fir de Pro Max.