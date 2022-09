Well dohinner wëll d'Europäesch Weltraumagence. Dat och mat Hëllef vu Lëtzebuerg. Wat et nach brauch: Roboteren, déi Ressourcen transportéiere kënnen.

Dofir gouf e Concours organiséiert. An an deem Kader war och e Freideg een Astronaut zu Esch, dee viru kuerzem nach wäit fort vun der Äerd geschafft huet. Dës Kéier kee Rockstar an der Rockhal – mä bal: den Astronaut Matthias Maurer ass no 6 Méint am All op der Internationaler Raumstatioun nees zeréck op der Äerd - a fit.

De Matthias Maurer, Esa-Astronaut: "Ech hunn am Weltall ganz vill Sport gemaach. Mir maache Muskel- an Ausdauertraining. Ech hu mech just déi éischt puer Deeg missen un d'Schwéierkraaft gewinnen."

D'Esa plangt awer schonn déi nächst Missiounen. Destinatioun: de Mound. Beim Apollo-Programm vun der Nasa viru méi ewéi 50 Joer goung et drëms, dohin ze kommen. Dës Kéier solle Mënschen do bleiwen an eng Fuerschungsstatioun installéiere mat Ressourcë vun do.

"D'Notze vu Ressourcen ass e wichtegt Stéchwuert och fir Lëtzebuerg. Wëssenschaftlech ass et ganz ganz spannend. An Zukunft ass et och ekonomesch e wichtege Marché."

D'Missioun um Mound ass realistesch, och wann d'Amerikaner de Start vum Artemis-Programm no hanne verréckelt hunn. Wat zielt ass, dass mat den Europäer kooperéiert gëtt. An och mat Lëtzebuerg.

De Mathias Link, Direkter Luxembourg Space Agency: "Do geet et och ëm d'Operatiounen um Mound. An Zukunft ginn et der vill an déi musse koordinéiert ginn. Lëtzebuerg huet sech do ganz fréi an de Programm ageschalt. Eise But ass natierlech, dass mir do och Lëtzebuerger Technologien a Systemer um Mound gesinn."

Vläicht de Gewënner vun der Challenge fir Space Ressourcen. Wéi ee vun den innovative Roboteren – sougenannt Rover – am beschten ofgeschnidden huet, ass nach net bekannt.

D'Stäerkt vum Lëtzebuerger Weltraum-Secteur ass d'Telekommunikatioun. An d'Esa plangt an deem Beräich Grousses um Mound.

D'Elodie Viau, Direktesch Telekommunikatioun Esa: "Dat sinn dräi bis véier Satellitten, déi ronderëm de Mound kreesen. Déi erlaben et de Roboteren an duerno och de Mënschen ze kommunizéieren. Ënnerteneen a bis op d'Äerd. Mat dëse Satellitte sollen et och Navigatiounssystemer ginn, fir sech um Mound ze deplacéieren."

Ob de Projet "Moonlight" den néidege Budget kritt, decidéiert sech am November um Ministerrot vun der Esa.

D'Geopolitesch Situatioun op der Äerd concernéiert d'europäesch Raumfaart an zwou Hisiichten. Éischtens muss ee sech och do positionéieren. Zweetens gesäit ee vun uewen alles.

De Matthias Maurer: "Wéi mir nuets iwwer d'Ukrain geflu sinn, hunn ech gesinn, dass bemol just nach an der Haaptstad Kiew Luucht war. D'Awunner haten d'Luuchten ausgemaach, fir net vu Rakéitenugrëffer viséiert ze ginn. Ma bei Kiew huet ee kleng Blëtzer gesinn. Dat ware Rakéiten. Daagsiwwer hunn ech riseg Wolleken iwwer Mariupol gesinn. Ech hu verstanen, dass do Kämpf waren, an dass do Mënsche stierwen."

Ma op der ISS, wou och russesch Astronauten stationéiert sinn, wär ee sech eens gewiescht, dee Krich wär net gutt. Deemno wär d'Raumfaart awer och e Friddensprojet.