No enger erfollegräicher Testphas kënne verschidden Utilisateuren, déi fir hiren Account bezuelen, an Zukunft hir Tweets editéieren.

Aktuell gëtt dat elo mol méiglech an Australien, Kanada an Neiséiland. Bis zu 5 mol kann en Tweet bannent 30 Minutten no der Verëffentlechung nach verännert ginn.

D'Testphas ass Ufank September lassgaangen a gutt verlaf. An noer Zukunft soll déi Funktioun och an den USA fräigeschalt ginn.