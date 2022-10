Dem Täter, deen an Untersuchungshaft sëtzt, gëtt virgeheit, a 24 konkreten an 9 versichte Fäll Leit erpresst ze hunn.

De Mann soll Deel vun enger Band aus der Elfenbeinküst sinn, déi op déi nämmlecht Aart a Weis op d'mannst 295.000 Euro vu Männer aus Europa soll erpresst hunn. Zanter Mäerz sëtzt hien an Untersuchungshaft. Him gëtt Erpressung a 24 Fäll a versicht Erpressung an 9 Fäll virgeheit. Wéi et weider an der Uklo heescht, huet hien d'Suen akasséiert a weidergeleet.

D'Band ass zanter Enn 2019 aktiv. Deemno sollen d'Affer op Datingportaler an anere sozialen Netzwierker vu Fraen ugeschriwwe gi sinn, déi hinne sexuellen Interessi suggeréiert hunn. D'Kommunikatioun ass doropshin a Videochats weidergefouert ginn, an deenen d'Frae sech ausgedoen, sexuell Akten u sech vollzunn an d'Affer opgefuerdert hunn, dat selwecht ze maachen.

D'Männer goufen dobäi ouni Wëssen oder Zoustëmmung gefilmt a kruten d'Opnamen am Uschloss virgespillt mat der Opfuerderung, Geld z'iwwerweisen. Géinge si dëst net maachen, géingen d'Videoe verëffentlecht a geziilt u Kolleegen a Bekannter geschéckt ginn.