Am Abrëll waren d'Konditiounen ausgehandelt ginn, déi den US-Milliardär da wéi et schéngt elo unhëlt.

Dat schreift den Affekot vum Elon Musk an engem en Dënschdeg vun der US-Bourssenopsiicht SEC verëffentlechte Bréif op Twitter. Als Viraussetzung war en Enn vum lafende Rechtssträit mat Twitter gesat ginn.

Twitter huet confirméiert, dëse Bréif vum Elon Musk kritt ze hunn an erkläert: "Et ass am Interêt vun der Firma, dës Transaktioun ofzeschléissen." Deemno soll Twitter zum ursprénglech vum Musk ugebuedene Präis vu 54,20 Dollar (ronn 54 Euro) pro Aktië de Proprietär wiesselen, heescht et weider. Domat läit de Kafpräis bei 44 Milliarden Dollar.

US-Medien haten am Virfeld schonn iwwert dem Musk seng nei Kaf-Intentioun bericht. Als Suitte dovu war d'Twitter-Aktie an d'Luucht gaangen an den Handel mat Wäertpabeieren un der New Yorker Bourse gouf doropshin zweemol ausgesat.



Uganks Juli hat den Elon Musk den Deal mat Twitter platze gelooss, wéi et schéngt wéinst "falschen an ierféierenden" Donnéen. Hannergrond ass d'Zuel vu Spam- oder Fake-Konten op Twitter. De Musk huet dem Kuerznoriichteservice reprochéiert, déi tatsächlech Zuel vu User ze héich ze bezifferen. Twitter hat dës Uschëllegunge zeréckgewisen a ass viru geriicht gaangen, fir de Multimillionär zur Reprise ze zwéngen. De Prozess war fir de 17. Oktober am US-Bundesstaat Delaware geplangt.