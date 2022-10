Vill vun eis deelen eis Netflix-Accounts mat de Kolleegen oder der Famill. Bereet Netflix mat enger neier Funktioun d'Enn heivunner vir?

Nach ass et méiglech, säin Netflix-Kont mat aneren ze deelen, mä eng nei Funktioun deit op d'mannst dorop hin, datt de Streamingservice dës Méiglechkeet an noer Zukunft ofschafe wëll.

Eenzel Profiller mat all hire gesammelten Donnéeë (scho gekuckt Filmer a Serien, Virléiften, Bewäertungen, Lëschten an den Titel-Verlaf) sollen an Zukunft vun engem Kont op een aneren iwwerdroe kënne ginn. All déi gesammelt Donnéeë ginn also gespäichert.

Theoretesch steet d'Funktioun elo schonn all Notzer zur Verfügung, allerdéngs wäert et an der Praxis nach e bëssi daueren, bis wierklech all Kont d'Optioun huet. Deementspriechend sollen d'Notzer per Mail benoriichtegt ginn, wann d'Späichere vun de Profiller bis méiglech ass. D'Iwwerdroe vun den Donnéeën ass nëmmen um PC méiglech.

Wéi et vum Streamingservice heescht, hätte sech vill Leit dës Optioun gewënscht. Wann zum Beispill Bezéiungen zu Enn goe géingen, soll den Netflix-Account net dorënner leiden.