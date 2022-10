No méintelaangem Hin an hir huet de Milliardär Elon Musk Twitter ee fir allemol iwwerholl

An direkt a mat effet immédiat huet den neie Besëtzer souwuel de Chef vu bis elo Parag Agrawal an de Finanzchef Ned Segal grad wéi d'Chefjuristin entlooss, dat hunn ënnert anerem d'Washington Post an d'New York Times gemellt. De Kafpräis ware 44 Milliarden Dollar, also déi Zomm déi zanter dem Ufank vun der geplangter Transaktioun am Raum stoung.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Bloomberg mellt den Elon Musk wéilt selwer Chef ginn. Op laang Siicht kéint hien de Spëtzeposten awer un een Aneren ofginn. De Musk steet bis elo schonn un der Spëtzt vun ënnert anerem Tesla an der Weltraumfirma Space-X. Wéi et heescht géif hien och seng Annonce ëmsetzen a liewenslaang Spären fir Twitter-User ofschafen. Dovunner ass den Ament den Ex-President Donald Trump betraff zanter der Attack op de Kapitol am Januar zejoert.

Vill Leit froe sech, a wéi eng Richtung sech Twitter ënnert dem Elon Musk entwéckelt. Kritiker fäerten, de Musk kéint Falschinformatiounen méi fräi zirkuléiere loossen an de Contenu manner streng moderéieren.