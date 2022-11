Ënner anerem sollen an Zukunft maximal 1.024 Persounen un engem Chat deelhuele kënnen.

De Messenger-Déngscht "Whatsapp" wäert nei Funktioune fir d'Organisatioun vun Chat-Gruppen aféieren. Wéi de Konzern en Donneschdeg matgedeelt huet, wäerten d'User an Zukunft sougenannte "Communities" grënne kënnen. Dës sollen et erlaben, verschidde Chat-Gruppen zesummen ze regroupéieren. Dat soll et erméiglechen, dass d'Membere vu verschiddene Gruppen déi nämmlecht Messagë kënne geschéckt kréien. Ausserdeem sollen d'Membere vun enger "Community" och nei Chat-Gruppen zesummen opmaache kënnen.

Iwwerdeems, huet "Whatsapp" nach eng Partie weider Neierungen ugekënnegt. Esou soll een Chat-Grupp an Zukunft maximal 1.024 Membere kënnen hunn. Video-Appelle sollen da mat maximal 32 Persoune méiglech sinn. Ausserdeem soll et an Zukunft goen, Ëmfroen an engem Chat ze erstellen.

D'Neierunge solle bannent deenen nächste Méint a Kraaft trieden.