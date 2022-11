Dës Woch huet Meta matgedeelt, datt 11.000 Leit entlooss ginn. Virdru ware schonn Dausende Leit bei Twitter, Snap an och Microsoft entlooss ginn.

Virun engem Joer gouf aus Facebook Meta. Dat neit Geschäft sollt sech op de virtuelle Metaversum konzentréieren. Vun Ufank un, hu sech Kritiker gefrot, wat dat soll bréngen. An no engem Joer ass de Bilan katastrophal. Sou verléieren elo 11.000 Leit hiert Aarbechtsplaz.

D'Facebook-, WhatsApp- an Instagram-Mammegesellschaft Meta huet dës Woch bekannt ginn, 13 Prozent vun all den Employéen ze entloossen.

De Grond fir dëst éischt kollektiivt Licenciement an der 18 Joer aler Geschicht vu Facebook wier eng ekonomesch Feelentscheedung vu senger Säit gewiescht, schreift de CEO Mark Zuckerberg senge Mataarbechter. Et wier en traurege Moment, ma et géif keng aner Léisung ginn.

Ewéi d'Konkurrenz huet Meta wärend der Pandemie vill agestallt. Fir d'Leit, déi méi Zäit Doheem verbruecht hunn a méi Sozial Medie consomméiert hunn.

Iwwert dat lescht Joer awer huet d'Firma vill Clienten a Sue bei de Reklamme verluer. Dobäi kënnt en Apple-Update, deen et méi schwiereg mécht, ugepasst Reklammen ze schalten.

Gläichzäiteg sinn d'Käschte fir d'Entwécklung vum sougenannte "Metaverse", der digitaler alternativ Welt, wou ënner anerem Betrib-Meetinge kënnen ofgehale ginn, explodéiert.

Daniel Ives, Wedbush Securities – Investmentfirma: "Facebook huet ewéi Rockstars aus den 80er mat Geld ronderëm geschmass. Elo ass de Wuesstem geschrumpft. D'Metaverse-Strategie gëtt zu engem Kampf. An an dësem kompetitiven Ëmfeld gesäit een einfach, datt Social-Media-Plattformen net esou wuessen ewéi erhofft."

Den Haaptproblem vum Metaverse ass, esou vill Kritiker, datt Léisunge proposéiert gi fir Problemer, déi net existéieren. D'Plattform existéier schonn, ma weltwäit notze se just e puer Dausend Leit.

D'Entloossunge bei Meta kommen deels just Wochen nodeems Dausende Leit bei Twitter, Snap an och Microsoft entlooss goufen. An et kéinte der nach méi ginn.



Daniel Ives: "Ech mengen, dat heiten ass just en Ufank vun den Entloossungen an der Silicon Valley an an der Technologie-Welt. D'Rezessioun steet virun der Dier."

Meta, soss emol méi ewéi eng Billioun Dollar wäert, huet iwwer dëst Joer eleng all Dag 1,5 Milliarden u Wäert verluer. Insgesamt ongeféier 70% vu sengem Wäert.