No méintlaangem hin an hier ass d'NASA-Rakéit elo endlech a Richtung Mound geschoss ginn.

Um 1.47 Auer Lokalzäit a Florida ass d'Rakéit gestart. D'Haaptzil vun der Missioun ass et, fir d'Systemer virun enger bemannter Missioun komplett op Häerz an Nieren ze testen. Donieft soll och d'Schëld, dat d'Hëtzt ofhält, ënner reelle Konditiounen am Weltraum getest ginn. Och wëll een erausfannen, ob d'Bierge vun den Astronauten esou géif funktionéieren, wéi een et geplangt huet.

D'Missioun steet awer aktuell ënner kengem gudde Stär, dat ënner anerem, well d'Käschte vun der Entwécklung a vum Bau explodéiert sinn an de Start schonn e puer Mol wéinst technesche Problemer oder schlechte Wiederkonditioune verluecht gouf. Fir d'Lescht e Méindeg, wou wéinst dem Stuerm "Nicole" de Start huet misste verluecht ginn.

Schonn dat nächst Joer solle bei der Missioun, déi no der griichescher Gëttin vum Mound benannt gouf, Astronauten um Mound landen. Véier Astronauten, dorënner eng Fra, solle mat der Rakéit "Orion" an d'Ëmlafbunn vum Mound bruecht ginn an zwee vun hinne sollen dann och op der Uewerfläch landen. Donieft soll eng Zort Raumstatioun um Mound opgebaut ginn, déi als Basis fir e bemannte Fluch op de Mars soll déngen, dat awer eréischt an Zukunft.