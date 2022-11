Déi russesch Invasioun vun der Ukrain, awer och aner geopolitesch Spannunge weisen et Dag fir Dag, wéi wichteg ofgeséchert Kommunikatiouns-Reseaue sinn.

D'Kommunikatioun an Europa soll méi sécher ginn a Lëtzebuerg wäert dobäi eng Schlësselroll spillen. D'SES realiséiert nämlech zesumme mat der europäescher Weltraumorganisatioun ESA de Projet Eagle One, wou et drëms geet, Informatiounen iwwer Satellitten ze iwwermëttelen. Een Deel vum Projet soll op Betzder kommen.

Am Moment leeft verschlësselt Kommunikatioun an Europa op Basis vu mathematesche Formelen iwwer Glasfaser. Den Nodeel ass awer, datt déi Method just iwwer eng Distanz vu bis zu 150 Kilometer funktionéiert, dono zersetzt d'Signal sech an et ka mat Hëllef vu sougenannte Quantecomputere gehackt ginn. Mam Projet "Eagle One" kéinten d'Donnée par Konter mat Hëllef vu Satellitten als Qubits, also eng Zort Bild, sécher an iwwer méi grouss Distanzen iwwermëttelt ginn. De Ferdinand Kayser, strategesche Beroder vun SES, beschreift d'Roll vun der Lëtzebuerger Entreprise.

"Mir konzipéieren d'Architektur vun deem ganze System, dat heescht de Satellit, d'Buedemstatioun an déi Software, déi dozou gehéiert. Mir entwéckelen dat Ganzt, mir loossen de Satellit bauen, mir hu lo d'lescht Woch kommunizéiert, datt mer eng Rakéit kaaft hu fir de Satellit am Joer 2024 ze lancéieren. An da wann de Satellit bis lancéiert ass, et ass ee sougenannte LEO-Satellit, da gëtt de System validéiert."

© SES

Gesteiert gëtt de Satellit spéider vun der Buedemstatioun zu Betzder aus. D'Testphas wäert wuel op d'mannst dräi Joer daueren. Am Ufank gëtt de Satellit da just vu Staaten, respektiv Arméie genotzt. Ma dat soll nëmmen een éischte Schrëtt sinn.

"Well doranner läit wierklech d'Zukunft vun der sécherer Connectivitéit, déi wéi mer wëssen am Kontext vun der Kris an der Ukrain an och vun de geopoliteschen Tensiounen ëmmer méi wichteg ass. Et geet wierklech drëm, fir an Zukunft ofgeséchert Kommunikatioun, Kommunikatiounsreseauen ze bedreiwen. An dat an Europa, an der EU, ënnert de Memberstaaten op enger onofhängeger a souveräner Basis."

Den Eagle One ass Deel vum Projet IRIS, deen d'EU-Kommissioun um Freideg presentéiert huet. Am EU-Budget sinn 2,4 Milliarden Euro fir den Opbau vun enger sécherer Kommunikatioun op Basis vu Satellitte virgesinn.