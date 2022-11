Kuerz virun 3 Auer an der leschter Nuecht eiser Zäit ass eng Ëmfro op Twitter online gaangen, déi sech mam Account vum fréiere President beschäftegt.

Den neie Chef vun Twitter geet méi onkonventionell Weeër. Esou wëll den Elon Musk elo d'Twitter-User doriwwer ofstëmme loossen, ob dem fréieren US-President Donald Trump säin Account nees fräigeschalt soll ginn oder net.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Kuerz virun 9 Auer eiser Zäit hate eppes Klenges iwwer 7 Millioune Leit ofgestëmmt an eng knapp Majoritéit vun 53,6 Prozent war dofir, datt den Account vum Donald Trump nees opgemaach gëtt. De 6. Januar 2021 war den Account vum fréiere President gespaart ginn, dat, nodeem Trump-Unhänger no enger Ried an Tweets vum deemolegen Nach-President d'Kapitol gestiermt hunn.

Nach ass net kloer, ob den neien Twitter-Chef dann och d'Decisioun vun de User wäert akzeptéieren. Den Donald Trump selwer hat 88 Millioune Follower, éier säin Account zougemaach gouf. De amerikanesche Milliardär hat awer schonn annoncéiert, hie wéilt net zeréck bei Twitter kommen, mä léiwer bei sengem eegenen sozialen Netzwierk mam Numm "Truth Social" bleiwen.

E puer Stonnen, éier dës Ëmfro lancéiert gouf, hat de Musk annoncéiert, datt verschidde Konte vu Promien, Politiker oder Associatiounen, déi gespaart goufen, nees fräigeschalt wieren.