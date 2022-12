No zolitter Kritik huet den Twitter-Chef Elon Musk annoncéiert, Konte vun enger Rei Journalisten erëm ze deblockéieren.

Hien hat dëse reprochéiert, d'Sécherheet vu senger Famill menacéiert ze hunn. Hannergrond vun der Affär ass, dass e Student d'Flich vum Musk sengem Privatjet dokumentéiert huet an de Musk deem säin Twitter-Kont dowéinst gespaart huet.

Well eng Rei Journalisten, ënnert anerem vu CNN, der New York Times an der Washington Post, iwwert dëse Virfall beriicht haten, goufen och déi du gespaart. Kritik koum doropshin ënnert anerem vum UNO-Generalsekretär a Vertrieder vun der EU.