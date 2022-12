Facebook ass nach ëmmer de Leeder, TikTok den "neie" Stär um Himmel. An Twitter verléiert no der Iwwernam vum Elon Musk massiv Suen.

E Like, en Tweet, e Selfie, vill Leit kënne sech en Dag ouni Sozial Medien net méi virstellen. Experten no benotze knapp 60 Prozent vun der Weltbevëlkerung Facebook, WhatsApp, Twitter a Co. Sozial Netzwierker, déi och e Milliarde schwéiert Geschäft sinn. Dernieft suerge se och ëmmer nees fir Schlagzeilen, wéi den Elon Musk an Twitter déi lescht Woch.

E Beispill, wéi d'Sozial Medien a gutt 10 Joer evoluéiert hunn, weisen eis dräi Fotoe vun der Péitersplaz zu Roum: 2005 gëtt Kardinol Ratzinger Poopst. Kaum een huet e Smartphone. 8 Joer méi spéit, trëtt de Poopst Benoit zeréck: iPhone a Co sinn omnipresent. Nach emol 3 Joer duerno, geet et drëms, de Selfie fir op Facebook net ze verwackelen.

Vum Privatliewen iwwer d'Beruffswelt, bis de politeschen Alldag: Et gëtt kaum e Beräich, deen net duerch d'Sozial Medie beaflosst gëtt. Eng schnelllieweg Zäit an där et leider munch engem och méi einfach fält, anerer z'attackéieren, ze beleidegen.

Jidderee kann am Gewulls u Plattforme säi Gléck fannen

Facebook bleift de King mat 2,9 Milliarden User oder och 86 Milliarde Benefice d'Joer. Da kommen Youtube, WhatsApp, Instagram. Op Plaz 7 ass TikTok mat enger Milliard User den neie Stär um Himmel. Facebook - TikTok oder och den Duell vun de Generatiounen.

"Ech maachen ëmmer de Verglach, et geet een net dohin e Patt huelen, wou seng Eltere sëtzen. Genau sou ass dat och op de Soziale Netzwierker. Dat heescht, déi jonk Generatiounen, deenen hir Eltere sinn op Facebook aktiv, an doduerch hunn déi sech Alternative gesicht. An Notamment ass TikTok eng dovun", sou de Christophe Nesser, Social Media Manager bei RTL Lëtzebuerg.

Twitter steet u sech schonn ofgeschloen op der 15. Plaz. Mat nëmmen gutt enger hallwer Milliard User. Do freet ee sech, wat de Wäert ausmécht, dat grad de bloe Vull dem Elon Musk 44 Milliarden wäert war?

"10% vun de User maachen iwwer 90% vum Contenue aus. Wat bedeit, dat d'Majoritéit vun de User op Twitter kënnt, fir ze kucken, z'observéieren. An Amerika schwätze se dovun, dat knapp 48 Prozent vun de User sech op Twitter informéiere ginn. An Europa ginn et keng genau Zuelen, ma ech géif awer schätzen, et wären nach méi Leit, déi Notamment fir d'Informatioun kommen, déi populäerst Accounts hei an Europa si Politiker."

Eng Informatiounsquell ouni Filter, sou hat sech den Musk d'Zukunft vun Twitter virgestallt. Ma och de Musk ka fatal taktesch Feeler maachen.

"Hien huet Froe gestallt, op e Konten deblockéiere soll. Notamment dee vum Donald Trump, wou d'Majoritéit sech derfir ausgeschwat huet. Dunn huet hien dee Kont och deblockéiert. Hie seet jo, hie wier e Fan vun der fräier Meenung. Ma komescher Weis huet en dunn an Amerika Journaliste-Konte blockéiert, ouni eng weider Begrënnung dofir ze ginn. Dat huet en Ëmschwong vu ganz ville Journalisten op eng nei Konkurrenz-Plattforme vun Twitter matsechbruecht, déi Mastodon heescht."

Huert de Musk bannen 3 Méint Twitter futti gemaach?

Een Twitter-Mataarbechter vun zwee gouf entlooss. De Revenue ass ëm 90 Prozent agebrach. Grouss Annonceuren hunn de Reseau ënner anerem wéinst Bedenken a puncto Dateschutz verlooss. De Stuerm ronderëm Twitter zitt souguer d'Aktie vun Tesla no ënnen. D'Gespills mat den Ofstëmmunge vun de User wäert dem Musk selwer um Enn wuel och d'Direktioun vun Twitter kaschten.