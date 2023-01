Dat geet aus enger Bitkom-Ëmfro ervir, déi um Méindeg verëffentlecht gouf.

Et geet ëm schiedlech Software, Bedruch beim Online-Shopping oder Beleidegungen op soziale Reseauen. Deemno ass et de Rot, entspriechend Sécherheetsmoossnamen ze treffen. Dat geet vum Benotze vu séchere Passwierder bis zur Installatioun vun engem Antivirus-Programm. Des weidere soll een och spuersam domat ëmgoen, wann et heescht perséinlech Informatioune weiderzeleeden.

46% vu de User hunn an der Ëmfro matgedeelt, dass perséinlech Donnéeën ongefrot weidergeleet goufen. Och vill Leit goufen Affer vu Bedruch, z.B. beim Online-Shopping (29%), grad ewéi och bei Geldgeschäfter wéi Online-Banking oder dem Mëssbrauch vun den eegene Konto-Donnéeën (13%).

Dacks ginn och d'Computere mat Viren infizéiert. Dat ass der Ëmfro no scho 27% vun de Leit geschitt. 17% hunn dat och op hirem Smartphone festgestallt.

23% vun de Befroten hunn uginn, dass se am Internet massiv beleidegt oder ugegraff goufen. 9% goufe sexuell belästegt, dorënner Fraen däitlech méi dacks wéi Männer.

Fir d'Ëmfro vu Bitkom goufen 1.014 Persounen an Däitschland befrot, déi iwwer 16 Joer al sinn. Dat geet duer, fir als representativ ze gëllen.