Et ass och elo duerch e renomméierten internationale Gremium aktéiert: Lëtzebuerg gehéiert zu den innovatiivsten technologeschen Natioune weltwäit.

Genee wéi aner 23 Länner gouf Lëtzebuerg op der CES-Foire an den USA als "innovation champion" ausgezeechent, mat der Begrënnung, dat hei am Land d'Innovatioun géif grouss geschriwwe ginn, dat am Sënn vun de verschiddene Communautéiten, déi am Grand-Duché liewen.

Et sinn 40 Indicateuren a 17 Kategorien, déi geholl ginn, fir de Ranking ze maachen, dozou zielt déi steierlech Situatioun fir d'Betriber, de séieren Internet-Accès an d'Cyber-Sécherheet, fir just dës nennen.

Ervirgehuewe gëtt ënner anerem, datt Lëtzebuerg op der 5. Plaz an Europa ass, wat "LGTQ+"-Rechter ugeet an datt eist Land deen héchsten Taux vun Awunner hätt, déi net zu Lëtzebuerg gebuer goufen.

D'Consumer Electronics Show, kuerz CES, déi bis e Sonndeg zu Las Vegas war, huet eng 3.000 Tech-Entreprisen an eng 100.000 Visiteuren ugezunn an ass domat deen Event, deen an der Technologie-Branche dee gréissten Impakt huet.