Dir kuckt gäre kuerz Videoen? Dann hu mir genee dat richteg fir Iech! Tëscht de villen Dänz an Trends op TikTok, fannt Dir elo och Infoen a Videoe vun RTL.

Wat kënnt Dir Iech vun RTL Lëtzebuerg op TikTok erwaarden?

Mir wäerten eis op dat, wat Dir wësse musst iwwer dat, wat zu Lëtzebuerg an doriwwer eraus geschitt, konzentréieren. Dëst awer natierlech ëmmer an enger liicht accessibeler Manéier, wéi een et vun der Plattform kennt. Dës Weidere kritt Dir flott an exklusiv "Backstage"-Ablécker, Outtakes a villes méi. Fir déi neiste Videoen och ëmmer ze gesinn, ass et am Beschten Dir followed eis op TikTok. Iwwer d'Sich-Funktioun an der App fannt Dir den Account, wann Dir "rtl.letzebuerg" agitt.

Wéi ee Style vu Videoe proposéiere mir Iech?

Hannert de Kulisse vun RTL

Kuerz an informativ Videoe vun RTL-Contenuen: dëst geet vu Gaming bis zu Noriichten oder och flott Biller iwwer d'Lëtzebuerger Land

Réckblécker op Noriichten, de Wocheréckbléck

... an nach villes méi

Natierlech schaffe mir kontinuéierlech un neie Formater, fir datt et Iech och sécherlech net langweileg gëtt mat de presentéierte Contenuen. Gäre kënnt Dir eis Feedback an der TikTok-Kommentar-Funktioun ginn, fir Videoen, déi Iech interesséiere géifen, och do ze gesinn.

Eng kleng Iwwersiicht vun den éischte Videoen op TikTok

Sidd ëmmer up-to-date a followed RTL op sämtleche soziale Medien, via TikTok, Instagram, Facebook, Twitter an och op LinkedIn.