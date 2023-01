Alphabet Inc., d'Mammenhaus vum Internetris Google, huet annoncéiert weltwäit 12.000 Mataarbechter ze entloossen, fir Käschten ze spueren.

12.000 Leit, déi aktuell fir Google schaffen, musse sech deemnächst eng nei Schaff sichen. Alphabet Inc., d'Mammenhaus vu Google, huet nämlech annoncéiert weltwäit 12.000 Plazen ofzebauen. Dat entsprécht sechs Prozent vun der Beleegschaft.

Et wéilt een esou Käschten aspueren, wéi de Sunar Pichai, CEO vun Alphabet Inc. an engem Schreiwes erkläert huet. Den Ëmsaz an de Benefice hunn waren an der lescht hannert den Erwaardunge vun den Analysten zeréckbliwwen. Am Oktober war ee Gewënn vun 13,9 Milliarden Dollar annoncéiert ginn, dat ware 27 Prozent manner wéi am Joer virdrun.

Dës Annonce passt zu aneren Nouvellen aus der Internetbranche, wou aktuell eng Partie grouss Acteure Mataarbechter entloossen. En Donneschdeg hat Microsoft annoncéiert an deenen nächste Méint 10.000 Leit wëllen ofzebauen. Enn d'lescht Joer hat Amazon schonn ugekënnegt 2023 10.000 Mataarbechter ze entloossen. Twitter huet net nëmmen d'Hallschent vun de Salariéen entlooss, mee och nach een Deel vu sengem Inventar versteet.

Wat Google betrëfft, sou ass jo schonn zanter Joren am Gespréich, datt d'Entreprise ee politesch ëmstriddenen Datenzenter zu Biissen realiséiere wëllt. Konkret Pläng leien awer nach ëmmer net vir. Ob d'Annonce Personal ofzebauen a Käschten aspueren ze wëllen, een Unzeechen ass, datt Google de Projet zu Biissen net realiséiere wäert, bleift ofzewaarden. Bis elo war net vun extrem villen Aarbechtsplaze rieds, déi zu Lëtzebuerg entstoe sollten.