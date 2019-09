Apple va présenter ses trois nouveaux smartphones lors de la Keynote qui a lieu, comme chaque année, à Cupertino.

La "Keynote" sera lancée à 19h (heure luxembourgeoise). Vous pourrez la suivre en direct ci-dessus et en suivre les annonces (en français) ci-dessous.

LE DIRECT

19h16: On continue avec Apple TV+ et ses exclusivités comme The Morning Show (avec Jennifer Aniston) ou See (avec Jason Momoa).

19h13: On commence avec l'App Store et le nouveau service Apple Arcade: une centaine de jeux doivent être accessibles dès son lancement (19 septembre) dont Frogger, issu d'un partenariat avec Konami. Des partenariats avec les développeurs Capcom et Anapurna ont également été annoncés. Le prix annoncé et de 4,99 dollars par mois avec un mois gratuit au lancement.

Le jeu Frogger de Konami sur Apple Arcade / © Capture d'écran Youtube

19h: C'est parti pour la Keynote d'Apple.

18h59: "Ladies and gentlemen: are you ready?", c'est la chanson qui passe actuellement à Cupertino.

18h58: Enfin, la rumeur qui devrait très vite être mise à l'épreuve: un accessoiriste aurait-il dévoilé le nouveau design de l'iPhone en avance?

Oups ! Un accessoiriste a lancé un peu trop tôt la campagne de pub de #iPhone11 en France ! Design et noms confirmés ! 🤭 👉 https://t.co/tghsAx6G8B — FrAndroid 📱🎧🖥 (@twandroid) September 10, 2019

18h56: Retour sur les rumeurs les plus importantes: le prix de l'iPhone 11 devrait commencer à 749 dollars soit, 678 euros; un iPhone vert devrait être disponible; trois iPhone devraient être lancés dont l'iPhone 11, l'iPhone Pro, et l'iPhone Pro Max; le nouvel iPhone ne devrait pas proposer de recharge sans fil inversée; une technologie de stabilisation des photos devrait voir le jour.

18h50: Plus que dix minutes avant le lancement de la très attendue "Keynote de septembre" d'Apple. On pourra donc bientôt voir quelles rumeurs se confirment et quelles sources il faudra prendre au sérieux à l'avenir.

18h48: Alors que Samsung a élégamment intégré son objectif frontal au coin de l'écran de son Galaxy S10, on devrait très probablement retrouver l'encoche de l'iPhone X sur ce nouvel iPhone.

Le Samsung Galaxy S10+ est exposé dans une boutique de téléphonie à Séoul le 30 avril 2019 / © AFP

18h42: L'iPhone 11 sera-t-il une génération de transition? C'est ce que craignent de nombreux médias spécialisés qui avancent que la seule nouveauté sera le triple objectif du smartphone.

18h40: La Keynote sera lancée dans exactement 20 minutes. Les journalistes commencent à entrer dans la salle réservée pour cet événement. On apprend à l'instant que les prix des services Apple Arcade et Apple TV + devraient être dévoilés ce soir.

18h25: Pour ceux qui auraient raté la news: Apple a lancé sa carte de crédit... en titane. Elle n'est en circulation qu'aux Etats-Unis pour l'instant. Plus de détails dans notre article.

© Apple

18h20: D'après Sciences et Avenir, les nouveaux iPhone devraient (enfin) répondre aux attentes de ses clients qui veulent plus d'autonomie. Les batteries plus "généreuses" sont évoquées: jusqu'à 25% d'autonomie en plus! On le rappelle, ce ne sont que des rumeurs... pour l'instant.

18h10: Un petit retour vers le design plus rectangulaire de l'iPhone 4? Nous, on aime bien. Que dis-je? On adore!

18h05: Nous profitons de ce direct pour partager un design qui nous a particulièrement plu. Il a été réalisé par le magazine Yanko Design.

© Yanko Design © Yanko Design

18h: Ce direct est ouvert. On en profite pour revenir sur les dernières rumeurs concernant ce nouvel iPhone.

le design du nouvel iPhone aurait été dévoilé en avance (trois objectifs encadrés à l'arrière, la pomme plus centrée...) par une entreprise qui vend des accessoires. Voyez plutôt.

Oups ! Un accessoiriste a lancé un peu trop tôt la campagne de pub de #iPhone11 en France ! Design et noms confirmés ! 🤭 👉 https://t.co/tghsAx6G8B — FrAndroid 📱🎧🖥 (@twandroid) September 10, 2019