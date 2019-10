Des scientifiques français et britanniques ont mis au point une peau artificielle à appliquer sur n'importe quel type de machine afin d'"établir le contact".

Le téléphone portable est un objet personnel, voire intime. Mais de là à le chatouiller ou le caresser... C’est pourtant bien ce que propose ce prototype de coque en peau très réaliste et assez troublant!

Une équipe de chercheurs franco-britannique a conçu cette coque pour étudier la manière dont les gens réagissent à une fausse peau aussi réaliste sur des appareils électroniques.

Ressemblant à s’y méprendre à de la peau humaine, cette membrane en silicone est sensible au toucher. Elle sent les chatouilles, les caresses, et même les pincements.

Encore à l’état de prototype, l'interface baptisée Skin-On veut établir un vrai contact entre l’homme et la machine. Mais cette coque n’est pas commercialisée... pour l’instant.