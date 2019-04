A sengem Apropos op Karsamschdeg hëlt de Luc Marteling eis mat op e klengen Ausfluch - e Radiostrip mat Internetkritik. Vun Elefanten, Fake News an dem Faust, ma ugefaange gëtt mat engem Gedicht ...

... an zwar engem, dat ech an engem wëssenschaftleche Buch fonnt hunn. Duerch déi ganz Texter hunn ech mech gequäält, ma d'Versen hunn ech genoss.

Am Gedicht goung et ëm eng al Indianerso: 6 Männer, déi blann waren, wollte wëssen, wat en Elefant wier.

Deen Éischten huet en un der Säit beréiert a gemengt, en Elefant wier eppes wéi eng Mauer. Deen Zweeten huet de Stousszant ugepaakt an duecht, en Elefant wier eppes wéi e Speer. Deen Drëtten huet de Rüssel analyséiert an doraus geschloss, datt en Elefant eppes wéi eng Schlaang ass. Dee Véierten huet sech mam Bee beschäftegt an am Elefant eppes wéi e Bam "gesinn". Dee Fënneften huet um Ouer gekniwwelt a fonnt, en Elefant wier eppes wéi e Fächer. An dee Sechsten huet en um Schwanz gezunn, fir hie war en Elefant eppes wéi e Seel.

Hei ass d'Parabel vum John Godfrey Saxe "The Blind Men and the Elephant" nozeliesen.

Wéi sech déi 6 Männer duerno ënnerhalen hunn, si si sech natierlech net eens ginn. Steif a fest huet sech jiddereen op seng Andréck behaapt. Deelweis hate si natierlech all Recht, ma am Fong - do si mer eis hoffentlech eens - louche si all dernieft ...

© AFP

E Stéck vun der Wourecht geet eben net duer, fir déi ganz Wourecht ze kennen. De Problem ass just: Wéi kann ee gewuer ginn, datt een nëmmen en Deel vun der Wourecht kennt? A wéi onbequem ass et, wann ech op eemol déi ganz Wourecht gewuer ginn an déi dann net méi sou richteg zu mengen Iwwerzeegungen, zu mengem Weltbild passt?

Erënnert Iech dat net och e bëssen un den Internet?

Wéi vill Leit liesen anzwousch, Klimawandel hätt et schonn ëmmer op der Äerd ginn - eppes, wat kee Mënsch bezweiwelt. Trotzdeem schléisse si doraus, deen aktuelle Klimawandel wier op kee Fall vum Mënsch gemaach. Ass jo och wesentlech méi einfach a firwat solle mech d'Resultater vun dausende Fuerscher interesséieren, wann ech mir meng Meenung scho geBILD hunn?

Anerer gesinn, datt anzwousch Beem gehae ginn a reprochéieren dann engem Politiker, dee se souwisou net ausstoe kënnen, e géif d'ganzt Land ofholzen. Datt op anerer Plaz villäicht kompenséiert gouf oder hie guer näischt mat enger bestëmmter Bamha-Aktioun ze dinn hat - 't gëtt ignoréiert, well een et eben net gesäit oder net weess.

Vun esou Raisonnementer oder éischter Deraisonnementer ka wuel jiddereen e Lidd sangen: Enseignanten, Arbitteren, d'Ponts et chaussées, Polizisten, Journalisten ... Ëmmerhi war jiddereen eng Kéier an der Schoul, huet scho mol e Futtballmatch gesinn, ass scho mol op enger Strooss gefuer, war scho mol an enger Policekontroll oder huet eng Kéier e Bäitrag gelies, gelauschtert, gekuckt - forcement ass jiddereen en Expert :-)

Ma ass et net erstaunlech, wéi séier een heiansdo jugéiert a wéi ongär ee selwer séier jugéiert gëtt? "Gefährliches Halbwissen" hat een däitsche Comedian dat eemol genannt - ënnert dem Stréch féiert et dozou, datt een, lo haalt Iech un, FAKE NEWS produzéiert!

E bëssen erënnert et un d'Mëttelalter, wou sech manner fir d'Realitéit a méi fir d'Interpretatioun vum Aristoteles senge Schrëften interesséiert gouf, ëmmerhin hätt de Philosoph jo alles behandelt gehat ... just datt dee modernen Aristoteles INTERNET heescht: Iergendwou gëtt et ëmmer eng Säit, déi engem déi eege Vue bestätegt. Et gëtt eben näischt, wat Google net fënnt!

Vläicht kënnt den Ouschterweekend dofir grad giedeleg, fir z'operstoen - pardon - fir opzestoen an Ouschtereeër sichen ze goen, sech also raus an d'Realitéit ze woen. A fir déi aner Mënsche mënschlech ze jugéieren - sou, wéi ee selwer och wéilt jugéiert ginn. An net einfach Uerteeler aus der digitaler Welt zoppen, ma der op eege Faust maachen. Woumat mir dann och beim Goethe sengem Ouschtertrëppeltour ukomm wieren: Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein.

Wëllkomm an der analoger Realitéit a vill Spaass dobaussen, egal ob mat Ouschterhuesen oder Elefantestécker.