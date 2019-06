D'Meteo ass ëmmer e Sujet, absënns op engem verlängerte Weekend an no enger Woch mat esou ville Schliet. Dat huet sech och de Luc Marteling vun eiser Internetekipp gesot, wéi en u sengem Apropos gebruckt huet. Wéi ëmmer kënnt en doran net laanscht Online-Commentairen a stellt eis och säi Liiblingsfauldéier vir ...

AUDIO: E Fauldéier, fir d'Welt ze retten: Apropos vum Luc Marteling

... fir d'éischt awer e puer Wierder iwwer d'Wieder. 't ass jo anscheinend e ganz beléifte Sujet. Ideal fir Smalltalk. An neierdéngs och fir Polittalk. Virun allem, wann et manner ëm d'Wieder a méi ëm d'Klima geet. Wat u sech komesch ass, well am Fong ass jo jidderengem un engem gudde Klima geleeën. Ma mat esou Aussoe beweegt ee sech hautdesdaags dach op dënnem Äis. Déi eng wëllen d'Klima retten, déi aner net. Well et souwisou net méi ze retten wier oder well et guer net gerett misst ginn. Op alle Fall net vum Mënsch. Datt deen do seng Hänn am Spill hätt, dat wiere Fake News. An déi, déi sech do därmoosse géingen engagéieren, wiere manipuléiert.

D'Manipulatioun zeechent sech jo doduerch aus, datt een déi Beaflossung net an Uecht hëlt. 't schéisst een also besser net ze séier, well een net ausschléisse kann, datt ee selwer ... manipuléiert oder manipuléiert gëtt - zum Beispill duerch Biller vu schuckelegem Mazout, säftegem Fleesch, décken Autoen, prakteschem Plastik, Konschtschnéi am Summer an esou weider.

Fir dëser Manipulatiounsgefor aus de Féiss ze goen, halen ech et mam Fauldéier aus dem Buch dans la forêt du paresseux*, engem encourageante Pop-up-Buch aus Frankräich. Dat Fauldéier lieft an engem Urbësch, deen no an no ofgeholzt gëtt, bis op dee leschte Bam. Mat der Natur verschwënnt d'Liewen - an dann decidéiert ee Mënsch, nei Beem ze planzen. Si wuessen, en neie Bësch entsteet, d'Liewe kënnt erëm. An op der leschter Säit vum Buch spréngt dem Lieser e liewege Bësch entgéint - mat engem hoffentlech gléckleche Fauldéier op engem Aascht.

D'Geschicht erënnert mech un d'Aktioun vum berühmte brasilianesche Fotograf Salgado, deen zesumme mat senger Fra e ganzt Dall renaturéiert huet. Bannent 20 Joer. En herrlecht Beispill dofir, datt de Mënsch eppes bewierke kann, datt jidder Eenzelen eppes erreeche kann.

Och beim Klima?

Fir eppes fir d'Fauldéier ze maachen a kee "Fauldéier" ze sinn, brauchen déi eng en Hype, déi aner e bëssen Hysterie ... nees anerer musse gerëselt ginn, fir aktiv ze ginn. Dat ass ebe sou, mir si jo zum Gléck net all d'selwecht, ma mir sinn all Mënschen a kënnen eppes bewierken. Well datt sech duerch gehässeg Tweeten oder sarkastesch Posten um Internet eppes zum Gudden ännert, dat woen ech dach ze bezweiwelen ...

Aus dem Buch "dans la forêt du paresseux": Gesitt Dir d'Fauldéier, wéi et u sengem Aascht klunscht? Klengen Tipp: Hanne riets kucken ;-)

* Vum Anouck Boisrobert, Louis Rigaud a Sophie Strady. Hélium, 2011. ISBN 978-2-35851-0523.