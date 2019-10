Amplaz ofzewaarden, gëtt vun der Regierung erwaart, datt si d'Problemer upéckt. Deen Androck huet een awer zurzäit net, seet de Robert Urbé vu Caritas Lëtzebuerg a senger Carte Blanche.

Den Oktober publizéiert de STATEC traditionell seng neisten Ausgab vum "Rapport Travail et Cohésion sociale". Do heescht et grosso modo, datt d'Aarmut stagnéiert, mä d'Inegalitéite weider klammen. Wann déi éischt Ausso fir den Total vun de Leit och stëmmt, sou gëtt et awer e puer Kategorië vu Leit, deenen et méi schlecht geet.

Datt et engem räiche Land schlecht zu Gesiicht steet, wa bestëmmte Gruppen ëmmer méi an d'Aarmut rutschen, ass scho laang gewosst. Och wësse mir, datt Inegalitéiten net nëmmen u sech e Problem duerstellen, mä esouguer an internationalem Wärungsfong den ekonomeschen Erfolleg torpedéieren, d'Entwécklung vun alle Fäegkeeten a Méiglechkeete verhënneren an d'sozial Kohesioun ugräifen, sou Experte vun der OECD.

Et ass eigentlech scho laang bekannt, datt Handlungsbedarf besteet. A wa mir trotzdeem zanter Joren ëmmer erëm méi schlecht Noriichte kréien, da ginn déi Aktiounen, déi d'Regierung ënnerholl huet, a si huet jo tatsächlech net guer näischt gemaach, mä da ginn déi Mesuren einfach net duer!

Dofir hätt een da kënnen erwaarden, datt de Premier a senger Deklaratioun zum État de la Nation dorop agaange wier. Mä do sot hie keen eenzegt Wuert zu Aarmut, zu den Ongläichheeten an zur Gefor fir eise sozialen Zesummenhalt. Och zur soss omnipresenter Wunnengsproblematik sot hien näischt. Virun allem huet e praktesch zu kengem Punkt gesot, wat d'Regierung dann elo virhuet, ze maachen. Obwuel säin Thema war "Weider maachen statt weidermaachen"!

Et kéint een unhuelen, datt eise Politiker hiert Virbild den Helmut Kohl ass, a seng Ierwin, d'Angela Merkel: Déi waren a sinn allen zwee dorfir bekannt, datt se d'Problemer ausgesat hunn an aussëtzen. Anescht wéi den Emmanuel Macron, dee versicht huet, e puer Problemer unzepaken, deen huet d'Gilets jaunes op de Plang geruff. Wëllen dofir och eis Politiker d'Problemer léiwer aussetzen? Et wier besser, si géife vum Här Macron léieren, d'Problemer unzepaken! Mä awer och aus senge Feeler léieren, se richteg unzepaken!

An deem Sënn wënsche mir eis, datt d'Regierung aus deem Stëllstand, an dee se no engem kräftegen Urappen erageroden ass, erauskënnt. A besonnesch deem neie Wunnengsminister wënsche mir bei senger neier Aufgab "bonne chance". En huet zumindest scho bewisen, datt en d'Problematik richteg erkannt huet, an e wëll vill Acteure bedeelegen. Mä et brauch och de Mutt, fir al Trëtzen ofzeschneiden a mat Courage nei Weeër ze goen - déi al sinn ausgetrëppelt!