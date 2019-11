An Däitschland gouf d’Initiativ vun de Gréngen, fir e generellen Tempolimitt anzeféieren, vun de Regierungsparteien CDU-CSU an SPD alt erëm eng Kéier ofgeleent. CDU-CSU huet dobäi eng éischter konsequent Haltung, wärend SPD eigentlech fir Tempo 130 steet, mä aus Koalitiounsgrënn dogéint gestëmmt huet. Dobäi kënnt onweigerlech d'Fro op, ob d'Thema "Stroossesécherheet" eigentlech eng partei-politesch Faarf huet? De Paul Hammelmann huet sech doriwwer éischter satiresch Gedanken gemaach.

Wéi gesäit et dann domadder zu Lëtzebuerg aus?

Kann een dem Thema "Méi Sécherheet op eise Stroossen" eigentlech eng politesch "Couleur" ginn? Eng éierlech Äntwert dorop gëtt nogeliwwert, hei elo mol déi méi sarkastesch:

Also d'Thema "Stroossesécherheet" ass sécher net rout: all déi onsympathesch Stroosseschëlter si rout: de Stop, de "Sens interdit", de Stau … et ass déi rout Luucht, déi eis unhält.

Déi blo Schëlter par konter erlaben alles … vläicht a Kombinatioun mat der grénger Luucht… éischt Unzeechen vun engem Gambia-Fändel.

Ass d’Sécurité Routière dann éieren « de droite »?

Mir hu jo "Priorité à droite", ass dat en ënnerschwellegen Message un d'Wieler riets ze fueren a riets ze wielen?

Lénks hat ëmmer e schlechten Numm: déi meescht Leit si Rietshänner – gëff déi schéin Hand – ce sont des gens "adroits", les autres sont des "maladroits", donc un peu "gauche".

Mir soe jo och "les droits de l'homme" net "les gauches de l’homme".

De Combel ass awer, wann een dat Ganzt op italienesch kuckt:

La droite ass "la destra" a lénks ass "la sinistra" Origine vum Wuert sinistre, also Katastroph, Accident.

Mä wat maache mer dann elo mat dëse "sinisteren" Theorien, wa mer an England sinn?

Do fuere se lénks an et ass alles ëmgedréint. 😊