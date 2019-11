An der Géigend vum Sahel an Afrika gëtt d'Situatioun ëmmer méi geféierlech an do ass et ze begréissen, datt vu Lëtzebuerg aus dëser Regioun weider gehollef gëtt. An dëser Carte blanche gëtt erkläert, wéi déi Hëllef, déi de Sahel vun Europa kritt, nach besser kéint strukturéiert ginn, fir séier an effikass d'Liewensbedéngunge vun den Awunner ze verbesseren an der Emigratioun no Europa entgéint ze wierken.

An der leschter Zäit erreechen eis ëmmer méi katastrophal Noriichten aus der Géigend vum Sahel. Esou sinn eleng am Mount Oktober bei gewaltsamen Tëschefäll am Niger, Mali, Tschad a Burkina Faso bal 400 Leit ëm d'Liewe komm. Et ass eng Spiral vu Gewalt, déi sech an enger Regioun entfaalt, wou iwwer 75 Millioune Mënsche liewen. An de leschten 3 Méint sinn och eleng aus dem Norden vu Mali a Burkina Faso iwwer 250.000 Leit an de Süden geflücht. Zum gréissten Deel hunn déi betraffe Regierungen d'Kontroll iwwert déi nërdlech Regioune vun hire Länner verluer. Dann ass d'Gefor grouss, datt weider Länner vum Sahel an dës Spiral vu Gewalt era gerass ginn, wéi zum Beispill de Ghana oder d'Côte d'Ivoire.

AUDIO: Carte Blanche vum Michel Maquil (15.11.19)

Et war scho ganz couragéiert, datt an deene Bedéngungen d'Semaine Africaine de la Microfinance, déi Lëtzebuerg organiséiert, zu Ouagadougou am Burkina Faso vum 21. bis de 25. Oktober duerchgefouert gouf. Et ass déi gréisst vun esou Manifestatiounen, déi an Afrika organiséiert gëtt.

Dee grousse perséinlechen Asaz vun enger ganzer Rei Lëtzebuerger Acteure vun der Microfinanz, an un éischter Plaz vun der Madamm Ministesch Paulette Lehnert an hire Mataarbechter, hunn entscheedend zum Erfolleg vun der Semaine Africaine de la Microfinance bäigedroen. Duerch hir perséinlech Präsenz am Burkina Faso hu si all ee staarkt Zeeche gesat, datt Lëtzebuerg dat Land an déi Regioun och a schwieregen Zäite weider ënnerstëtzt.

Lëtzebuerg ass net als eenzegt Land aktiv am Sahel. Vill aner Länner hëllefen do, awer jidderee verfollegt seng eegen Ziler a seng eege Politik.

Wéi ee Responsabele vun enger ONG, deen do war, mir et uvertraut huet, erschéngt dann awer déi vereenzelt wäertvoll Hëllef an dëser riseger Regioun wéi e puer Drëpsen op engem ganz waarme Steen. Wat mir brauchen, ass eng koordinéiert Aktioun vun allen europäesche Länner. Nëmmen iwwert dee Wee kéint am Sahel séier an effikass gehollef ginn, fir d'Liewensbedingunge vun den Awunner däitlech ze verbesseren wat dringend noutwenneg ass.

Et ass ze wënschen, datt op d'mannst d'Länner vun der EU sech zesummen dinn, fir esou eng koordinéiert Politik op d'Been ze stellen an domat effikass d'Ursaache vun der Gewalt ze bekämpfen an der Emigratioun no Europa entgéint ze wierken. D'Situatioun gëtt ëmmer méi schwiereg. Et besteet keng Alternativ zu Europa, fir dat ze maachen, wat d'Länner vum Sahel aus eegener Kraaft net kënne fäerdeg bréngen.

*Michel Maquil

Fräie Finanzberoder

Fréieren Direkter vun der Lëtzebuerger Bourse