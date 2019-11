Viru 25 Joer gouf déi éischte Kéier eng Formatioun op Héichschoulniveau fir d'Infirmièren an Infirmieren zu Lëtzebuerg recommandéiert. Emgesat gouf des Recommandatioun nach net. D’Anne-Marie Hanff, Fleegewëssenschaftlerin an d’Presidentin vum Beruffsverband vun den Infirmièren an Infirmieren, kuerz ANIL, huet dem Spill nogekuckt an iwwerluecht, bei wiem de Ball elo läit.

Et ass net einfach, déi richteg Leit fir de Beruff vun dem/der Infirmier/ère ze begeeschteren. Dat weisen déi aktuell Zuelen aus der Infirmièresschoul.

Carte Blanche vum Anne-Marie Hanff (20.11.19)

Scho laang fuerdert d'ANIL eng Fleegepolitik, déi sech dësem Problem unhëlt. Fir en Directeur des soins beim Gesondheetsministère ass et nach net duergaangen, mä dëst Joer huet de Gesondheetsminister den éischten „État des Lieux" vun de Gesondheetsberuffer maache gelooss.

Ënnert de Conclusioune vum 600 Säite laange Rapport ass eng Fuerderung, déi d'ANIL zanter 25 Joer aussprécht: Eng Formatioun op engem Niveau unzebidden, déi den ëmmer méi komplexe Krankheetsbiller a Versuergungssituatioune gerecht gëtt an den Infirmieren/èren eng Karriär an der direkter Patienteversuergung erméiglecht.

De Rapport formuléiert ganz kloer, wat fir déi international Communautéit scho laang selbstverständlech ass: Eng héichqualifizéiert Fleeg brauch eng Formatioun op Héichschoulniveau – e Bachelor! Ënner anerem Interessekonflikter hunn dozou gefouert, dass mir iwwer 25 Joer laang mat Tëscheléisunge getréischt goufen. D'Resultat ass e Parcours vu 4 Joer! Fir d'Spezialisatiounen, wéi Kannerinfirmier/ère esouguer 6 Joer Formatioun, d.h. e Bac + 4 Joer fir en net Bologna-konformen Ofschloss ze kréien.

Wann Dir Iech also scho gefrot hutt, firwat dir keng Lëtzebuerger Infirmieren/èrë méi begéint, da well sech dës laangwiereg Formatioun fir déi jonk Leit net lount.

Den aktuelle Gesondheetsminister huet den Challenge ugeholl. Op seng Fro, wéi eng Infirmieren/èrë brauch de Lëtzebuerger Gesondheetssystem, fir kënne gutt ze funktionéieren, krut hien Äntwerten an e koum zur Conclusioun: E Bachelor fir d'Infirmieren/èren ass wichteg an néideg!

Mir wëllen elo awer net nees 25 Joer waarden. Et muss elo eppes geschéien an domadder riichten ech mech un eisen Educatiouns- an Héichschoulminister, den Här Claude Meisch!

Ze laang si Problemer a keng Léisungen diskutéiert ginn! D'Etüd vum Gesondheetsministère huet kloer gewisen: Den/D'Infirmier/ère brauch e Bachelor! Dir sidd fir d'Educatioun zoustänneg! De Ball läit elo also kloer bei Iech an Är Wieler rechne mat Ärem Asaz! Et gouf jo schliisslech esou am Koalitiounsaccord, Säit 103, versprach!

Wann Dir also nach e positiv bleiwenden Androck hannerloosse wëllt, da wot de Schrëtt a stellt Iech op d'Säit vun den Infirmieren/èren. Ech verspriechen Iech: Et lount sech! Mir kënnen awer och waarde bis d'Entwécklungslänner hiren Dokter an de Fleegewëssenschaften agefouert hunn. Well dat ass tatsächlech momentan de Fall! Dir gesitt: Wie wëll, dee kann!