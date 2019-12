Jidderee vun ons huet schonn an engem Restaurant gesinn, dass 4 Leit un engem Dësch sëtzen a dobäi ganz ugestrengt mam Handy oder Tablett beschäftegt sinn, an dass se nach kaum bis guer net matenee schwätzen.

Et fält allgemeng op, dass d’Leit ëmmer manner perséinlech interagéieren, mä haaptsächlech iwwer sozial Reseaue kommunizéieren. Dat féiert zu engem Verloscht vun den tëschemënschleche Bezéiungen. Des Form vun deshumaniséierter Kommunikatioun bréngt och mat sech, dass et oft zu Mëssverständnesser ka kommen. Bei engem Gespréich kann een direkt reagéieren an esouguer duerch d’Kierpersprooch säin Onverständnis, seng Zoustëmmung, seng Begeeschterung oder seng Ofleenung zum Ausdrock bréngen, woubäi och den Tounfall eng grouss Roll spillt.

Carte Blanche vum Anne Brasseur (2.12.19)

An der direkter, verbaler Kommunikatioun ginn et och gewëssen Hemmschwellen, déi verhënneren, dass ee sengem Vis-à-vis, egal wat an de Kapp gehäit. Wann ee sech awer hannert engem Clavier ka verstoppen, dann ass et vill méi einfach en aneren ze beleidegen, ze harceléieren oder ze diskreditéieren. Besonnesch bei Jonken hëlt dat Umoossen un, déi d’Affer vun esou digitalen Attacken zum Verzweiwele bréngen an esouguer bis zum Suizid kënnen dreiwen.

D’Schuddere lafen engem de Réck erof, wann ee liest, wat fir en Haass op de soziale Medie verbreet gëtt. Et ass beonrouegend, wéi den Antisemitismus iwwerall zouhëlt, genee wéi de Friemenhaass an de Rassismus. Dëst bestäerkt natierlech déi, déi hir Politik op esou Tendenze baséieren an déi hunn iwwerall Opdriff. Dat féiert zur Zerstéierung vun onse fundamentale Fräiheeten, op déi ons Demokratie opgebaut ass.

Heiheem si mer zum Gléck nach dovu verschount bliwwen. Ech soen nach, well och mir lafe Gefor an d’Gräpp vun esou Rattenfänger ze geroden.

Dofir muss et d’Aufgab sinn vun de Forces vives vun der Natioun – am beschte Sënn vum Wuert – an och vun der Press, hir Responsabilitéit ze huelen, fir dass esou Téin bei ons eng Ausnam bleiwen a bestrooft ginn. Dat concernéiert awer net nëmmen d’Justiz an d’Politik, mä ons alleguer. Jidderee vun ons ass gefuerdert, op der Place publique, mä och a besonnesch am Privaten.

Fir op den Ufank zréckzekommen, solle mer ons virun deene Feierdeeg eppes virhuelen: Vun Zäit zu Zäit ons digital Kommunikatiounsmëttel ofzeschalten an nees méi mateneen ze schwätzen.

Ech wënsche jidderengem schéi Feierdeeg.