An senger Carte Blanche erkläert den Yves Wagner, Präsident vum Lëtzebuerger Automobil Club, firwat de Klimawandel net nëmme mat Steieren an Accise bekämpft ka ginn.

D'Carte Blanche vum Yves Wagner

Fir vill Opreegung a Gespréich suergen zënter leschtem Joer eng Rei Annonce vun der Regierung am Kader vun der Mobilitéit a vum Klimaplang. Onrealistesch Ambitioune bei Mega-Cchantiere wéi den Tram, dee kaum, och net an Zukunft, de Problem vum Verkéierschaos wäert léisen, kaschte Lëtzebuerg honnerte vu Milliounen Euro nëmmen duerch verursaachte Stau, ouni dass effikass Infrastrukturaarbechte fir de Pendeltrafic ënnerholl ginn. Mat neien Taxen op Bensin, Diesel a Mazout, mat neien Autossteieren, mat enger zukünfteger CO2-Steier, begrënnt duerch Klimawandel, fléisst Akommes an d’Staatskeess, mä um Niveau Klima ass domadder nach näischt gemaach.

Nom Modu 2.0, dem Rifkin-Rapport, dem Plang fir déi 3. industriell Revolutioun, no deenen nach ëmmer net vill geschitt ass, presentéiert d'Regierung elo e Klimaplang vun iwwer 200 Säiten, deen utopesch-ambitiéis ass. Amplaz erëm Steieren an Taxen z’erheijen, wär et villäicht méi wichteg, déi fir d'Klima fundamental erneierbar Energien z'entwéckelen, een Domaine, wou Lëtzebuerg bei deene schlechtste Schüler an Europa ass.

Dekarboniséierung vun der Ekonomie geet net iwwer Steieren an Accisen, mä iwwer d’Kreatioun vu kredibelen Alternativen. Mir brauche koherent Mesuren, fir Solarenergie, Wandenergie, Biomass a Waasserstoff, mir brauchen e Mix vun Alternativ-Energien an eng koherent Infrastrukturpolitik, déi net nëmmen op Idealismus opgebaut ass.

Liewensqualitéit, sozial a politesch Stabilitéit hunn an deene leschte Joerzéngten d'Attraktivitéit vu Lëtzebuerg gepräägt. Béides ass an deene leschte Jore verschwonnen.

Een durabelen, nohaltegen Developpement vu Lëtzebuerg ass nëmme méiglech, wa mer dës Valeuren erëm respektéieren.