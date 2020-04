Zu Lëtzebuerg ass d’Fréijoer ukomm, mat bloem Himmel, ville Faarwen an de Gäert, et summt an et zwitschert wéi wann alles ganz normal wier.

Mä « normal » ass tëschenzäitlech näischt méi. An och wann alles esou roueg an onbesuergt wierkt, den onsiichtbare Feind ass do.

Carte Blanche vum Tom Wirion

D’Welt huet an den leschten 20 Joer eng ganz Rei Krise kannt, 9/11, d’Immobilien an d’Finanzkris 2008, mä keng huet alles esou ausgebremst, wéi de Corona: D’Schoulen an d’Chantiere sinn zou, an d'Devis ass "Bleift Doheem".

Wann ech moies erwächen, froen ech mech, ob ech schlecht gedreemt hunn. Mä Neen, et ass d’Realitéit a keen huet eng "Recette miracle". D’Betriber net, d’Regierung net, d’Medezin net. An dofir ass den Asaz vu ville Leit all Dag ëmsou méi bemierkenswäert. Respekt an Unerkennung verdéngen all déi, déi an de Spideeler un éischter Front stinn. Awer och all déi Leit, déi dofir suergen, dass ons Grondbedierfnesser couvréiert ginn.

Solidaritéit gëtt nees grouss geschriwwen. Dat ass zumindest ee Liichtbléck.

D’Kris ass eng sanitär an eng wirtschaftlech. Déi sanitär Aspekter hu momentan Virrang, mä déi wirtschaftlech däerf een net vergiessen. D’Handwierk gouf vun der Kris uerg getraff. D’Existenz vu ville Betriber steet um Spill. Si ënnerstëtzen, heescht Aarbechtsplaze retten an domat och d'Zukunft vun de Salariés an hire Familljen.

D’Regierung huet richteg a wichteg Mesure fir d’Wirtschaft geholl, anerer wäerte warscheinlech nach mussen geholl ginn.

En Handwierker, wéi den Numm et scho seet, wëllt eng Hand mat upaken, schaffen. Déi momentan Verhältnesser loossen et allerdéngs net zou. Dat ass en echte Stresstest. Säit dem Ufank vun der Kris steet d’Chambre des Métiers am stännege Kontakt mat de Betriber an der Regierung, fir zesummen déi beschtméiglech Léisungen ze fannen. Dëst och bei der wirtschaftlecher Reprise, déi gutt geplangt muss sinn a wou d’Gesondheet vun de Salariéen am Mëttelpunkt steet. Perspektive schafen ass wichteg.

De Virus zeechent eis ons Grenzen op. De Mënsch gëtt vun der Natur ob d’Plaz gesat. Dës Kris wäert leider net déi lescht an deem Genre sinn. Déi nächste Kéier sollte mir eis net méi iwwerrasche loossen.

Ideal wier et dofir, wann d’Betriber sech an Zukunft kéinten organiséieren, fir souwuel am normalen, wéi am Krisemodus ze fonctionéieren. Autoskonstrukteuren, déi elo Otemmasken produzéieren, d’Bitzatelieren, déi Schutzmasken amplaz vu Kleeder hierstellen, maachen et ons vir. Esou ee Modell ass eng Iwwerleeung wäert.

Wann déi sanitär Kris iwwerstanen ass, dann ass déi wirtschaftlech net eriwwer. Dofir sollte mir och an Zukunft weider all un engem Strang zéien. Oder wéi se an Däitschland soen, “das WIR gewinnt”.

An dësem Sënn schéin Ouschteren.