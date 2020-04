Woren a sinn déi ganz Restriktioune vun onsem Liewe wéinst der Corona-Pandemie iwwerdriwwen an hunn se net scho vill ze laang gedauert?

Haut deet de Fernand Fehlen seng Statistikerkap op, fir eng Äntwert op dës Fro ze fannen.

Eng Carte Blanche vum Fernand Fehlen

Zu Lëtzebuerg sinn an deene leschten dräi Joer jeeweils ca. 4.300 Leit gestuerwen. Dat mécht am Schnëtt 360 pro Mount. An der schlechter Joreszäit stierwen der méi wéi am Summer an de Mäerz ass niewent dem Dezember dee geféierlechste Mount. Den absolutten Nokrichsrekord läit bei 535 Doudegen an engem Mount. De Minimum bei 224. Am Verglach mat dëse saisonale Schwankunge vun der Stierflechkeet – haaptsächlech wéinst der Gripp – falen déi manner wéi honnert Corona-Doudeger kaum an d’Gewiicht.

Dat ass e Fakt. Dofir wär et net gerechtfäerdegt – héiert een net nëmmen an de sozialen Netzwierker – d’Fräiheet vun de Leit a besonnesch och vun der Ekonomie massiv anzeschränken. Dofir misst de Confinement esou schnell wéi méiglech opgehuewe ginn.

Dës Argumentatioun baséiert allerdéngs op engem Denkfeeler, deen als Präventiounsparadox bekannt ass. Net un deem wat agetraff ass, mee un deem, wat verhënnert konnt ginn, muss een d’Mesuren an d’Aschränkunge fir deen Eenzele moossen.

De Joël Mossong, Epidemiolog beim Laboratoire National de la Santé, schwätzt vu potentiell 4.500 Doudegen iwwert en Zäitraum vun dräi bis sechs Méint, wann näischt ënnerholl gi wär. De Marcel Kramer, Direkter vum Dikrecher Kolléisch, presentéiert all Dag eng Modelisatioun vun de Coronazuelen op Facebook. Hien huet och ofgeschat, wéi vill Mënscheliewen et kascht hätt, wann d’Regierung nëmme véier Deeg mam Lockdown gezéckt hätt. No zwou Wochen hätt d’Zuel vun den Doudegen sech scho verfënneffacht gehat. D’lescht Woch huet d’Uni hirersäits verschidden Zenarioe fir eng méi oder manner streng Exitstrategie publizéiert.

All dës Etüde baséieren op komplizéierte mathematesche Berechnungen, déi de Laien net novollzéie kann. Mee de Prinzip kann iewel jidderee liicht verstoen, wann e sech nëmmen ee vun deenen onzielegen Erklärungsvideoen ukuckt.

An da gëtt kloer, datt mer ons op eng länger Cohabitatioun mat deem neie Virus ariichte mussen. Et besteet iewel kee Grond zur Panik, wa mir Alleguerten, déi mer hei liewen, wunnen a schaffen, ons och weiderhi verantwortungsvoll an disziplinéiert verhalen.