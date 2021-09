Den ADR-Politiker Gast Gibéryen geet haut a senger Carte Blanche op d’Wirtschaftswuesstem an. Hie weist dobäi op negativ Konsequenzen hin a verlaangt een Ëmdenken an dëser Problematik.

Eng Carte Blanche vum Gast Gibéryen

Tëscht 2010 an 2020 hat Lëtzebuerg am Schnëtt ee Wirtschaftswuesstem vun 3,5 % pro Joer, wat als Konsequenz hat, dass wärend deenen 10 Joer d’Awunnerzuel am Schnëtt all Joer ëm 13.000 gewuess ass, a gläichzäiteg all Joer 13.000 zousätzlech Aarbechtsplaze geschafe gi sinn, vun deenen der 8.000 vu Frontaliere besat ginn.

13.000 zousätzlech Awunner bedeit, datt all Joer 6.000 bis 7.000 zousätzlech Wunnenge musse gebaut ginn.

13.000 Awunner an 8.000 Frontaliere bedeit, dass sech all Joer 21.000 Leit méi wéi d’Joer virdrun hei am Land beweegen, ob zu Fouss, mam Vëlo, mam ëffentlechen Transport oder mam Auto.

Eleng dës zwee Beispiller beweisen: Wa mir weider esou onkontrolléiert wuessen, kréie mir de Logements- an de Verkéiersproblem net méi geléist. Am Géigendeel, dee Problem gëtt da vu Joer zu Joer méi grouss. Doriwwer eraus ginn et weider negativ Konsequenzen, wéi zum Beispill: d’Zoubetonéiere vun eiser Landschaft, verbonne mat enger méi grousser Iwwerschwemmungsgefor; Drénkwaasserreserven, déi op en Enn ginn; een Energieverbrauch, dee permanent an d’Lut geet, asw.

Awer och déi staatlech a kommunal Investitiounen, wéi Stroossen, ëffentlechen Transport, Schoulen, Spideeler, jee, alles, wat eng Gesellschaft brauch, muss un déi Entwécklung ugepasst ginn.

Eng weider Problematik ass déi vun der Integratioun a vun eiser Sprooch. Wien elo awer mengt, mir bräichten dee Wuesstem, fir de Staatsbudget ze finanzéieren, läit falsch, well d’Recettë vun deem Wuesstem ginn net duer, fir seng eegen Nofollgekäschten ze finanzéieren. Säit 2003 mécht de Staatsbudget all Joer een Defizit, deen duerch zousätzlech Scholde finanzéiert gëtt.

Net ze vergiessen: d’Problematik vun de Pensiounen, déi duerch de Wuesstem net geléist, mä vergréissert gëtt.

Politik muss endlech ëmdenken: Net just déi nächst Walen am Viséier hunn, mee déi zukünfteg Generatiounen, fir déi, wa mir näischt änneren, d’Problemer ëmmer méi grouss, an esouguer onléisbar ginn.

Vum onkontrolléierte Wuesstem musse mir zum qualitativen, nohaltegen, jo intelligente Wuesstem kommen, wat heescht: zu engem Wuesstem, deen net méi esou vill Leit an d’Land unzitt an esou vill zousätzlech Aarbechtsplazen als Konsequenz huet.

Dat ass déi gréissten Erausfuerderung fir eist Land. Kommt, mir paken et zesummen un! Tabuthemen däerf et dobäi keng ginn.