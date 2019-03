Leschte Freideg den 8. Mäerz war Weltfraendag. An dem Kontext goufe weltwäit Demonstratiounen-, Flashmobben-, a Konferenzen organiséiert, et goufe laang Riede gehalen an och op de sozial Medie gouf vill iwwer Fraerechter, Gläichberechtegung a gesellschaftlech Verännerung geschwat. An awer huet een den Dag an och déi Deeg duerno ganz dacks d'Fro héieren: „Ass dat wierklech néideg?“ „JO DAT ASS ET!“, fënnt d'Annick Goerens.

Et muss een näischt pësperen, näischt verstoppt soen oder sech schumme wann een esou eng Fro stellt wéi „ass dat néideg“. Jo... och dat ass eng berechtegt Fro a féiert just zu enger wichteger Diskussioun iwwer d'Opportunitéit vum internationale Fraendag a schaaft Opmierksamkeet fir de Problem, dass et nach ëmmer keng richteg Gläichberechtegung gëtt.

De Fokus läit um Wuert „nach“, well e groussen Deel vum Wee ass jo scho gemaach. Jonk Fraen haut hunn scho ganz aner Méiglechkeete wéi hir Mammen oder hir Groussmammen.

Mir dierfe wielen, schaffe goen a mussen eis net bestueden, fir dass mer e Mann hunn, dee fir eis mat d'Suen verdéngt.

„Nee dat kënne mer alles selwer“. Dat kënnen awer éischtens nach laang net all d'Fraen op dëser Welt soen an zweetens ginn et och nach ëmmer Ongläichheeten, déi net musse sinn. Ech wëll awer hei net falsch verstane ginn. Natierlech ginn et ëmmer nach Ënnerscheeder tëscht de Geschlechter an dat ass och gutt esou. Mä ënnerschiddlech sinn, dierf net direkt eng ongläich Behandlung als Konsequenz hunn.

Zum Beispill kann et dach net esou schwéier sinn, fir eng identesch Aarbecht déi nämmlecht Paien ze kréien a fir alldeegleche Sexismus z'eliminéieren. A wéi kann et sinn, dass wochelaang Publicitéit fir e Vergewaltegungsspill mam Numm „Rape Day“ op der gréisster PC-Spill-Plattform weltwäit gemaach gouf an nu wierklech keen op d'Iddi komm ass, dorunner eppes auszesetzen?

A firwat muss den Tatort, eng Traditioun fir vill Leit Sonndes Owes, sou dacks e Krimi sinn an dem Fraen oder Meedercher schlecht behandelt, vergewaltegt oder ëmbruecht ginn?

Et brauch also nach ëmmer Feministinnen a Feministen, déi sech fir Léisungen asetzen a gesellschaftlech Diskussiounen ustoussen. Besonnesch fir déi Fraen an anere Länner déi sech fir Rechter asetze mussen déi fir eis ganz selbstverständlech sinn. Wat awer net hëlleft, si Léit déi just schwaarz-wäiss denken. Just e puer Beispiller: Fraen déi doheem bleiwe fir hir Kanner, sinn net direkt Mammen déi just wëlle bei der Kachmaschinn stoen, Fraen déi Ambitiounen hunn, sinn net zwéngend äiskal Carrière-Fraen a Männer déi doheem bleiwe fir hir Kanner oder manner verdénge wéi hir Fra, sinn dofir net manner Mann. An wien géint Fraequoten ass, ass och net géint Gläichberechtegung.

Dëst Këschten-Denke muss fort, wann mer viru komme wëllen. De Weltfraendag ass dofir just ee vun de Moyene fir iwwer vill gesellschaftlech Froen ze diskutéieren. Ech bleiwen optimistesch, dass et och eppes wäert bréngen.