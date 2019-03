Ginn hei Jonker, déi sech fir eng Cause asetzen, vun der Politik instrumentaliséiert? No der Demonstratioun fir méi Klimaschutz d'lescht Woch kéint ee sech déi Fro stellen. Dausende Schüler annoncéieren, sech wëlle fir hir Zukunft staark ze maachen, dausende Schüler, déi net verstinn, firwat d’Generatioune virdrunner et esouwäit konnte komme loossen. A grad zu deem Moment kënnt vun der Politik d’Ausso: d’Politiker géifen déi Jonk bei hirem Kampf ënnerstëtzen. D’Nadine Gautier huet sech doriwwer seng Gedanke gemaach.

AUDIO: Commentaire vum Nadine Gautier

"Wat d'Mobilisatioun hei am Land ugeet, begréissen d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg an den Energieminister Claude Turmes allebéid den Engagement vun deene Jonken. Béid Minister weisen drop hin, dass d'Urgence am Klimaschutz grouss ass." Esou war et e Freiden hei op der Antenne ze héieren. DP huet Publicitéit op Twitter fir d’Maniff gemaach, mat engem Plakat an de Wierder: "D’Jugend vun haut". Et verwonnert mech net, datt d‘Politiker grad zu deem Moment, wou eng grouss Mobilisatioun zu Lëtzebuerg ass, sech hannert d’Schüler stellen. Trotzdeem duerf een net vergiessen: Si gehéieren zu deenen, géint déi sech u sech d’Demonstratioun geriicht huet. Politiker, déi un der Spëtzt setzen, d’Ficellë vum Land zéien an och international agéiere kéinten, déi dat awer um Klimaplang net genuch gemaach hunn oder déi lescht Joerzéngte komplett versot hunn. Déi soen de Jonke Merci fir eng Kritik, déi u si geriicht ass? De Jonken ze gratuléieren, datt si et fäerdegbréngen, ze manifestéieren... Do stellen ech mir d’Fro, ob d’Politiker iwwerhaapt verstane hunn, wat déi Jonk wëllen?



Déi Jugendlech vun der Beweegung wëllen net politiséiert ginn.. Dat weist sech jo och dorunner, datt sech d’Organisateure vu "Youth for Climate" dogéint wieren, datt ee Kandidat vun de Piraten fir d’Europawalen eng Ried am Kader vun der Manifestatioun gehalen huet an duerno dës op de Facebook gesat huet mam Piratelogo am Video. Och wann d’Politiker d’Cause vun de Jugendleche gutt fannen, solle si se net fir hir eegen Zwecker ausnotzen. Wou sinn dann all déi Manifestatioune vun den eenzele Parteien, fir sech fir de Klimaschutz anzesetzen? Iergendwéi ginn ech och net d’Gefill lass, datt d’Politiker hei zukünfteg Wieler gesinn oder esouguer zukünfteg Parteimemberen. Vläicht kann ee jo deen een oder anere Jugendlechen an eng Partei zéien, andeems ee Support demonstréiert. Mee dee Support mengen ech, deen déi Jonk wëllen, ass deen, duerchzegräifen. Dofir dann och als Reaktioun op Facebook: "Selbstverständlech distanzéiere mir eis als Beweegung och vun all anerer Partei, déi versicht aus eisem Streik Kapital ze schloen". Méi däitlech Wierder kann "Youth for Climate Lëtzebuerg" wierklech net fannen.

Den eeleren Herrschafte vun haut ze reprochéieren, si géifen eis Äerd futtimaachen, ass a mengen Aen net iwwerluecht, well een net dat ganzt a Betruecht zitt. An zu deem Ganze gehéieren eben och technologesch Developpementer, déi ekologesch an déi richteg Richtung ginn. Et geschitt also net guer näischt, mee just net séier genuch.