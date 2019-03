U sech ass alles iwwert den aktuellen Zoustand an d'Sichen no Identitéit bei der CSV gesot. De Roy Grotz mécht den Donneschdeg de Moien nach e puer kleng Ajouten.

AUDIO: Commentaire vum Roy Grotz

D'CSV hat sécher scho besser Zäiten, mee genee esou sécher och schonn Episoden, an deenen d'Partei-Gebai identesche Stierm ausgesat war wéi elo.

Et war kloer, datt nom Vott Engel-Wilmes a mam entspriechend knappe Score net jiddweree géif vun engem Dag op deen anere kuschen an dass dann nees den décke Kapp nom Wal-Debakel direkt verdaut wier.

Sécher net - an esou ass et nëmmen normal, datt déi Eng mat engem erofloossende Bléck op d'Vollekspartei kucken a sech freeën, wann divers Interna a knaschteg Wäsch no bausse gedroe ginn an Anerer dogéint kucken, fir konstruktiv op Sujeten ze schaffen an no vir ze kommen.

Dee Spagat huet de Parteipresident Engel ze assuméieren - op där enger Säit den Deckel drophalen a Rou a seng Reie kréien an op där anerer Säit Optimissem verspreeën an de Militanten de Wee weisen, wéi sech eng Partei, déi sech eescht hellt a politesch Alternativen ze bidden huet, an der Oppositioun verhält.

Do geet et net duer, d'Press wëllen als déi duerzestellen, déi d'Partei wéilte futtimaachen an torpedéieren.

Wann zum Beispill déi selwecht Press, an dësem Fall schwätzen ech vun eis selwer, e Reflektiounspabeier vum Ex-President Spautz publizéiert, wouranner dësen, op seng him eege Manéier, d'Waldefaite analyséiert, ass dëst en absolut normale Virgank, net fir e besonnesch interessante Leak an de Public ze bréngen, mee ze weisen, wat et heescht, sech och Gedanken ze maachen, wann eppes komplett schifgaangen ass, amplaz nëmmen nach ze motzen. Dass d'Schold-Sich vläicht ze vill op Anerer zentréiert ass, kann een natierlech esou gesinn, mee bon.

Och dass de Parteipresident Engel eng parteiintern Ausschloss-Prozedur géint säin Challenger evoquéiert huet, an dëst vun eis reportéiert gouf, ass e komplett normalen Virgank, deen dokumentéiert, wéi eng fräi Press ze fonctionnéieren huet.

D'Zäiten, wann et se da gouf, sinn dout, wou d'Politik och d'Agenda vun der Press mat diktéiert huet, dat huet och de Marc Spautz sou iwwert d'St-Paul-Medie batter bilanzéiert, an och dat ass gutt sou, am anere Fall bréicht sech keen op kenger Säit méi eescht ze huelen - et ass besser et fillt ee sech eben net ze sécher a setzt och dat ëm, wat iwwerall sou heefeg deklaméiert gëtt: d'Abanne vun de Wieler an de Parteimemberen - grouss Stéchwierder och bei der LSAP an deene Gréngen - da sinn mer gespaant, wéi dëst ëmgesat gëtt, respektiv wie sech dann deplacéiert. Op jonk Memberen duergoen, déi d'lescht Woch mat an der Stad manifestéiert hunn, wier vläicht mol keng schlecht Iddi.