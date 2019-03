Dat ass de Charme vum Groussraumbüro: Et gesäit e vu wäitem, wat de Kolleg do als Screensaver op sengem Computer huet.

Beim Nico Graf ass dat dëser Deeg eng Foto vun engem Graffito, anzwousch an Däitschland geknipst. Do steet - grousseg Buschtawen, wäiss op schwaarz, ënner enger Autobunnsbréck - do steet: KAPUTTE WELT. Hei de Commentaire vum Nico Graf, dee bei d'Foto passt.

Do louch eppes Déckes, Pelzeges, Schwaarz-Wäisses ënner der Leitplank, wéi ech laanschtgefuer sinn.

An ech wéisst esou gär, wéi dat alles ausgeet.

Also dee Brexit. OK, OK, kee weidert Wuert méi doriwwer, mir sinn all schwéier genervt.

A wat sinn dat fir Zäiten, wou een – et ass eppes wéi e Reflex – zack driwwer nodenkt, wat dat fir d'Zukunft vun der neiseelännescher Premierministesch bedeit, datt si en islameschen Foulard ugedoen huet. Fir ze traueren. Wéint de 50 Doudegen, déi gebiet haten.

An ech wéisst och gär, wéi dat ausgeet mat deene giele Gileten en la net ganz douce France. Ob dee Staat ëmmer méi repressiv gëtt oder ob déi fundamental franséisch Anarchie - mat hiren 258 Zorte Kéis - trotzdeem iwwerlieft.

Mä wat sinn dat fir Zäiten, wou een, zack, am Kapp huet, datt elo ee kënnt a fuerdert, dem Putin einfach Recht ze ginn, datt hien sech d'Ukrain gekroopt huet, vu que datt den Trump elo Israel proposéiert, einfach d'Golan-Hiwwelen ze nationaliséieren.

An ech wéisst gär, ob déi Konservativ an der EU et fäerdeg bréngen, den Orban aus der Partei ze geheien oder ob se weidermaachen an hei d'Geess Manfred Weber an do de Kabes Orban ze menagéieren.

Apropos. Dat Lescht, wat mech haut ëmdreift, dat sinn déi Europawalen, sorry Jean-Claude, mä déi Walen interesséiere mech eréischt op de leschte Stëppel. An och nëmmen dowéinst, well ech wësse wëll, wéi niddreg all déi Anti-Europäer an d'Parlament op Stroossbuerg gewielt ginn.

Wat sinn dat fir Zäiten, wou een wierklech eeschtlech iwwerleet eng Plastiks-Tut aus dem Supermarché net matzehuelen, wéint dem Mier an dem Pëtrol, nee, iwwerdeems um legislative Plang néierens iergendeppes geschitt, wat an d'Direktioun goe kéint dëse Planéit, wat soen ech, eis virun eis selwer ze retten. Ëmmer nëmme gëtt alles op den Individuum ogewänzelt, deen drun denke soll, seng Fläschen an de Glas-Container ze bréngen, iwwerdeems d'Autos-Industrie, d'Airlinen, d'Drecksschëffer, Monsanto an d'Agrar-Lobbie monter weidermaachen däerfe mat hirem Wouscht.

An ech wéisst esou gär, wéi dat weidergeet mat eise Kanner. Jorelaang hunn 68er-Nostalgiker gekrasch, déi Jonk wier net méi engagéiert, géifen nach just um Handy an um Computer hänken. A knapps gi se op d'Strooss, schonns kréie se reprochéiert, Cola-Dousen mat ze hunn an am Summer mat der Famill op Antalya ze fléien. An iwwerhaapt d' Schoul ze schwänzen. Jo mä wat da soss, wann ee bornéiert Erwuessener rose maache wëll.

Wat sinn dat fir Zäiten, wou lénks a riets deeselwechte Tipp Macho un d'Muecht gewielt gëtt. USA, Italien, Ungarn, Russland, Israel; ob korrupt, Ligener oder Rassist – si ginn awer gewielt. Gi gewielt vu Leit, déi se dann herno beducksen.

An ech wéisst gär, wéi dat an Algerien ausgeet. Wou jo och déi jonk Leit op d' Strooss ginn an endlech mat der Gerontokratie opraume wëllen, de System aus dem Joer '62 ofschafe wëllen. A wat setze se an d'Plaz?

An ech ginn et zou: ech hu gëscht um Wee op d' Aarbecht fir e Bus gebremst. A wat do ënner der Leitplank louch, dat war en doudegen Dachs. Roadkill.

Ech hunn eréischt eng Kéier, mueres um 5, ee liewegen Dachs gesinn. Deen ass iwwert d'Strooss scharwenzelt. Duerno ëmmer nëmmen doudeg Dachsen, dräi oder véier.

Net datt Bus oder Dachs eppes ze bedeiten hätten.