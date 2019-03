Virun enger Woch huet de Luc Marteling aus der RTL-Internetekipp op dëser Plaz e klengen Tëscheruff gemaach - dat war genee eng Woch no der grousser Klimamaniff aka Schülerstreik an der Stad. Elo, eng weider Woch drop, mécht hien e kuerzen Tëschebilan vun de Reaktiounen op säi Bréif un d'Greta Thunberg.

Wat ass zeréckzebehalen? Fir d'éischt emol déi plakeg Zuelen: e puer Dausend Klicken, e puer Retweeten op Twitter, een encourageante WhatsApp-Message vun engem fréiere Mataarbechter, zwou-dräi privat E-Maile mat Zoustëmmung, eng mat klorem Desaccord, zwou-dräi zoustëmmend Remarke vu Journalistekollegen, bis elo 57 Commentairen op RTL.lu an e sëlleche Facebook-Messagen - stellvertriedend zitéieren ech hei dës zwee Extraiten, déi ech rapportéiert krut:

"Huet schonn ee vun Iech gesinn, wéi d'Leit do drop sinn? Wéi vill Daumen erop an Daumen erof do verdeelt ginn? Wann ech dat gesinn, hunn ech wierklech Angscht!!! Oder ass et einfach esou [...], dass déi Leit, déi et besser wëssen, einfach keng Zäit verschwende mat esou topege Kommentaren?"

"... ech géif allen, déi esou aggressiv dogéint klappen, roden, sech mol d'Fro ze stellen, wat dat mat hinnen ze dinn huet, well am Endeffekt reagéiers de just sou hefteg, wann s du dech selwer ugegraff spiers."

All deenen, déi reagéiert hunn, hei en opriichtege Merci! Ech hu versicht, sämtlech Reaktiounen ze liesen, an hu mech - genee wéi eenzel User - driwwer gefreet, datt en Debat entstanen ass. Dofir hei och eng kleng Suite.

Datt ee sech éischter mellt, wann een net averstanen ass, schéngt mer net anormal ze sinn; ech gesinn et als mënschlech Schwächt un - déi ech och bei mir selwer diagnostizéieren an op déi ech net wierklech houfreg sinn.

Datt en Tëscheruff - dee jo selwer op engem Desaccord fousst - net just no Zoustëmmung jäizt, läit och an der Natur vun der Saach; soss wier et och scho bal onnëtz, iwwerhaapt een ze schreiwen.

Ech appreciéieren dann och expressis verbis den Desaccord, well wann ech fuerderen, datt déi Jonk déi Al jugéieren duerfen, dann duerf ee mir natierlech och eng Zensur ausstellen - e Lieser duerf en Auteur bewäerten. Als Auteur kann ee just hoffen, datt et e "level playing field" gëtt, datt also fair jugéiert an net mat friemen oder Off-Topic-Argumenter operéiert gëtt.

Wat an enger Diskussioun am mannsten hëlleft: apodiktesch Positiounen, wann een also keng Géigenargumenter zouléisst, keng aner Vue toleréiert oder ze verstoe versicht. Op RTL.lu goufen där enger Feedbacke wéi där anerer publizéiert. Ëm esou méi schued, wann direkt duerch de Labeling versicht gëtt, de Kontrahent ze diskreditéieren à la Klimaterroristen, Verbuetspartei oder Meenungsdiktatur (eleng de Fait, datt een dat Wuert benotzen duerf, widderleet et jo schonn am Fong).

Graff gesot beweege mir eis jo am Bréif un d'Greta ëm d'Meenungsfräiheet am Spannungsfeld tëscht de Pole Klimawandelnegationisten a Klimawandelapokalyptiker - a leschter Konsequenz dierfte béid Haltungen zu der Inaktioun féieren, menger Meenung no keng valabel Optioun.

Bleift also just, datt eppes ze maachen ass fir d'Natur, fir de Klima, fir den Aarteschutz, fir d'Ëmwelt, fir eis Ëmwelt. A wann een dat bis intus huet, da muss ee jo wuel, fir sech selwer konsequent ze sinn, esou vill maache wéi néideg an net esou mann wéi méiglech, oder? Ëmmerhi wier ee sech dann op d'mannst emol iwwer den Terrain, op deem ee spillt, eens. An do bleift dann nach méi wéi genuch Gespéichs- a Spengstoff fir ze kucken, wat genee néideg a wéi et méiglech ass an a wéi engem Zäitraum - iwwregens jo eent vun den Haaptuleiesse vun de jonke Klimaaktivisten. Net méi spéit wéi gëschter koumen nei Nouvellë vun der Weltwiederorganisatioun: De Mieresspigel klëmmt méi séier wéi geduecht, et géif presséieren ...

Dozou duerf ee seng Meenung hunn an et duerf ee se och äusseren - och a besonnesch déi Jonk. Schued, datt verschiddener hinnen dat Recht, vun deem si selwer Gebrauch maachen, wëllen ofschwätzen. Just op Desinformatioun sollt ee verzichten, also op bewosst gestreete Fake News oder op onbewosst iwwerholl Ligen. Eng Erausfuerderung fir d'Gesellschaft a besonnesch fir d'Medien, wéi och d'Neue Zürcher Zeitung schreift, déi d'Meenungsfräiheet héichhält a gläichzäiteg Argumenter vu Klimaskeptiker entlarvt.

Neue Zürcher Zeitung: «Klimahysterie!», «Klimapropaganda!» – was Klimaforscher zu den häufigsten Argumenten von Skeptikern sagen. Der Klimawandel ist umstritten. Nicht in der Wissenschaft, dafür aber umso mehr bei Teilen der Bevölkerung. Wir haben die häufigsten Argumente der Klimawandel-Skeptiker gesammelt und zwei Klimaforschern vorgelegt. Vum Gabriela Dettwiler.

Ëm esou méi hunn déi Jonk d'Recht, jo souguer d'Flicht ze soen, wéi si liewe wëllen an a wat fir enger Welt. A wa si deenen "Alen" eng schlecht Zensur ausstellen, dann duerfe si dat. Fir all Malentendu ze evitéieren: Ech ziele mech zu den Ugekloten! (Ech fäerten, verschidde Lieser, déi sech nawell uerg viséiert, souguer lädéiert gefillt hunn, hunn dat net esou verstane gehat.)

"Stitt op!" E Commentaire vum Roy Grotz.

Ee Reflex sollt een awer net hunn: Einfach dem "Géigner", an dësem Fall de Jonken, ze reprochéieren, si wiere manipuléiert a géifen am Interessi vun eenzele Gruppen handelen. Dat gräift ze kuerz. An d'Fro sief erlaabt: Ass een net am meeschte "manipuléiert", wéi wann ee sech - nolens volens? - fir de Status quo staark mécht? Dofir sollt ee virsiichteg mat Manipulatiounsreprochen ëmgoen.

D'Politik huet de Ball vun de Jonke jo opgegraff - dat kann een opportunistesch nennen, ma ass et net och demokratesch? A misst ee sech als Demokrat net doriwwer freeën? A gehéiert de Ball net am Endeffekt bei d'Politik?

Dofir, léif Politiker, net vergiessen: La valeur d'une idée, c'est sa réalisation!

NB: Fir net zwee Debaten ze hunn, ginn hei drënner d'Commentairë vum éischten Tëscheruff "Hänsel und Greta" matreproduzéiert.