Den alldeegleche Wahnsinn. E Commentaire vum Jean-Marc Sturm.

Also direkt emol dat heiten: Ech ginn u sech gäre schaffen. Wat mech nervt ass de Wee bis dohinner. Et fänkt schonn un, dass Leit, déi an der File stinn, well 40 Meter virun hirem Capot d'Luuchte rout sinn, meng Garagenafaart blockéieren, obwuel se vu Wäitem gesinn hunn, dass do een hannerzeg wëll erausfueren.

Do fänkt den Dag schonn emol gutt un an iergendwéi hält de Schaffdag ähnlech op, mam Wee zeréck Heem. A jo Doheem ass a mengem Fall Diddeleng. Esouguer mäin Aarbechtskolleg den Nico Graf, een iwwerzeegte Pazifist, Atomwaffegéigner a ganz equilibréierte Matbierger sot, nodeem hie fir eng Helminger-Liesung (ech weess elo net méi, ob et den Nico oder de Guy war, egal ech si jo net Kulturminister) op Diddeleng an den CNA gefuer war, Hugo (esou nennt mech dee gudden Nico), also Hugo ech verstinn elo, firwat dass du mol genervt op de Büro kënns. De gudden Nico hat missen owes géint 18.30 Auer op Diddeleng.

Dat fänkt u mat Stau am Boulevard Pierre Frieden um Kierchbierg. Rose wéineg Matbierger, déi dech fir eriwwer an de Boulevard de la Foire eran an hire Stau loossen. Dono weider Zäit verluer, well virum Turbo-Rondpoint, an deem mäin Turbo rose wéineg lancéiert gëtt, den Tram eriwwer kënnt. Dono geet et Richtung Autobunnsopfaart. Do virdrun awer nach emol eng Vollbremsung well een 90% eidele Jarnéier-Bus vu riets geflu kënnt an iwwer 3 Spuere wiesselt nom Motto, "ech si méi schwéier an et ass net mäin Auto".

Nächst Etapp: weider Stau, hannert mir een anere genervte Chauffer, deen no lénks a riets fiert a blénkt, fir mir ze weisen, dass hie laanscht wëll. Nëmme laanscht wouhinner, viru mir si 25 Kilometer Stau, nieft mir ee Camion, deen ech net geréckelt kréien an esou weider an esou virun. Mol net ze schwätze vun deenen, déi Zickzack fueren, well se um Handy SMSe liesen a schécken.

Dat ass den alldeegleche Wahnsinn. Do gëtt keen ee Milimeter no, den "Ech, ech an nach emol ech" ass dat Eenzegt, wat zielt.

Wat sinn déi meescht vun eis am Egoismus ënnergaangen. Do luewen ech déi Jonk, déi géint de Klimawandel op d'Strooss ginn. Se musse just eppes a Kaf huele fir hiert Ziel, eppes wat déi mannst vun eis nach an der DNA hunn, an dat ass capabel sinn, op Saachen ze verzichten.