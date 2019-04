Et ass eng onendlech Geschicht: de Logement zu Lëtzebuerg. D'Zuele schwätzen eng kloer Sprooch. Rezenten Etüde vum "Observatoire de l'Habitat" no sinn d'Präisser vun den Terrainen déi lescht Joren ëm ronn 6 Prozent d'Joer geklommen. Och beim Lounen ass et net besser, d'Präisser sinn déi lescht 12 Méint ëm 10 Prozent an d'Luucht gaangen. A wou bleiwen d'Léisungen dann? D'Annick Goerens kommentéiert.

Ech kafen net, ech lounen. Domadder ginn ech hei am Land dacks mat groussen Ae gekuckt. Ma ëmmer méi jonk Leit liewen an der nämmlechter Realitéit wéi ech. Alles, wat disponibel ass, ass iwwerdeiert, respektiv kann ee sech net leeschten, wann een net bereet ass, e Kredit bis säi 60. Liewensjoer mussen zeréckzebezuelen. A ganz niewebäi gemierkt, muss een de Prêt dann och mol nach kréien, och dat ass haut fir vill Jonker mat Studie-Scholden net méi evident. Wunngemeinschaften, also WGe, sinn deemno ëmmer méi populär an och nei Wunnforme kéinte sech etabléieren, wann d'Legislatioun géing hannendru kommen. Tiny houses zum Beispill, e Mouvement aus den USA, wou ee minimalistesch a klengen Haiser tëscht 15 a 45 Quadratmeter wunnt, wären och eng gutt, well relativ bëlleg Optioun fir jonk Leit. Mä an enge sëlleche Gemengen dierf ee kee Logement bauen, dat ënner 70 Quadratmeter grouss ass.

AUDIO: Louns de nach, oder keefs de schonn? Commentaire A. Goerens

Wou ass d'Politik? Wou ass de Staat?

De Logementsproblem ass komplex, dat wësse mer. Ma et gëtt en net eréischt zanter gëschter. D'Zonge vun de Politiker an Experte goufe sech wond geschwat op e sëllechen Table-ronden, Konferenzen an ëffentlechen Debaten. De schwierege Marché war eent vun den Haapt-Walkampfthemen d'lescht Joer ... A wou sinn d'Léisungen?

2019 bréngt de Fonds de Logement 90 Logementer op de Marché? Dat ass lächerlech, virun allem:

- wann ee weess, dass zum Beispill eleng d'lescht Joer 12.000 Leit hei am Land bäikomm sinn,

- wann ee weess, dass 10% vun de Proprietäre 60% vum Bauland besëtzen

- a wann ee weess, dass een hei am Land méi dovunner huet, an eng Immobilie z'investéieren, wéi d'Suen um Spuerkont ze loossen.

Vun den "Happy few", also de puer Glécklechen, huet d'Logementsministesch Sam Tanson geschwat. D'Ongläichheeten hei am Land si méi wéi visibel. Ma vun der Politik kënnt net vill. Et géif un enger Reform vun der Grondsteier geschafft ginn, fir d'Leit dozou ze beweegen, hir Terrainen ze verkafen. Aktuell ass dës hei am Land nämlech esou niddreg, wéi soss bal néierens. Ma a wéi eng Richtung dës Reform soll goen, ass net gewosst, an och d'Oppositiounsparteien hale sech mat konkrete Propositiounen éischter zeréck.

Dobäi ginn et vill Beispiller vu Stied am Ausland, déi den nämmlechte Problem wéi Lëtzebuerg hunn an am Gaange sinn, kreativ Léisungen ëmzesetzen. Zu Hamburg huet de Senat den 8-Euro-Wunnengsbau als Modell-Projet lancéiert.

Dobäi versicht d'Hansestad, de Loyer niddreg ze halen an zwar net duerch Subventiounen, mä duerch e Vertrag mat Promoteuren, déi den Terrain just kréien, wa si sech engagéieren, de Loyer déi éischt 5 Joer net iwwer 8 Euro ze setzen.

Léif Politiker – Avis aux Amateurs!