Si ass omnipresent: D’Diskussioun iwwert d’Juegd. Et gi Mesure geholl an et wëll een de Bierger d’Suergen huelen, si opklären. Ma eppes fält op. Dee Minister, deen hei an der éischter Rei steet, ass den LSAP Landwirtschaftsminister Romain Schneider. D’Nadine Gautier mat engem Commentaire.

AUDIO: Commentaire vum Nadine Gautier

De Romain Schneider steet ëmmer Ried an Äntwert, ob dat an der Landwirtschaftskommissioun ass oder och an der Plenière vun der Chamber. Oder och de Journalisten. Gëtt et een neie Moment am Dossier Juegd an afrikanesch Schwéngspescht, da steet de Landwirtschaftsminister ëmmer fir ee Feedback zur Dispositioun. D’Juegd ënnersteet awer net direkt dem Romain Schneider. Kloer, hie muss sech domadder ausernee setzen, well déi afrikanesch Schwéngspescht enger ganzer Grupp de Bauere schuede kann, noutgedrongen, hëlt hien och Stellung. Ma an awer ënnersteet d’Juegd engem ganz anere Ministère: An zwar deem vun der Ëmwelt an der Nohaltegkeet.

Ergo: der Ministesch Carole Dieschbourg. Allerdéngs huet déi bis ewell nëmme seelen iwwert d’afrikanesch Schwéngspescht geschwat. Ech erënnere mech un eng Chamberplenière. De Michel Wolter vun der CSV war rosen: hien huet den Tracé vum Zonk net kannt, ech weess net op hien en elo kennt. Mee wéi ee Minister hëlt fir d’éischt d’Wuert an der Chamberplenière fir dem CSV Oppositiounspolitiker ze äntweren? De Romain Schneider. Duerno kënnt d’Carole Dieschbourg. Kuerz a knackeg: dat bedeit bei hir: de Romain Schneider huet alles gesot, si setzt just nach– et schéngt es- pro forma e puer Sätz dobäi. Et dauert 70 Sekonnen, an d’Ëmweltministesch ass fäerdeg. Verstoppt sech d’Ministesch hannert hirem Regierungskolleg, fir selwer net zur Zilscheif vu Jeeër a Baueren ze ginn? Bis elo huet een ofgesi vun engem Invité vun der Redaktioun an enger Pressekonferenz, net vill vun der Ministesch an dësem dach wichtegen Dossier héieren.

Ass si vläicht net esou am Dossier dran? Datt d’Ministesch a Klimafroe gutt Bescheed weess, an do ëmmer eng Äntwert, wann och dacks déi selwecht, parat hat, dat huet ee scho matkritt. Dat war fir d’Ministesch ee Moyen fir sech ze profiléieren, de Leit ze weisen, datt ee Kompetenzen huet. Mee elo ass si ganz wortkarg, si seet: am Kader vun der Zonk Konstruktioun ass alles an der Legalitéit gemaach ginn, seet si an der Chamberplenière. D’Bierger wëllen awer all informéiert ginn, net nëmmen d’Bauere vun hirem Landwirtschaftsminister.

Fäert d’Ëmweltministesch vläicht d’Konfrontatioun? Wëll net an der éischter Rei stoen? Vläicht arrangéiert et si jo och, datt een aneren den Haaptgespréichspartner ass, wärend een d'Wëllschwäin dobaussen hale léisst.