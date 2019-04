Mam Dirk Nowitzki huet an der Nuecht op e Mëttwoch ee vun deene bekanntsten europäesche Sportler vun allen Zäiten no 21 Joer säi Récktrëtt erkläert. Dem Däitsche seng Erfolleger ginn awer wäit iwwert dat Sportlecht eraus, fënnt de Jeff Kettenmeyer a sengem Commentaire.

AUDIO: Commentaire Dirk Nowitzki / Reportage Jeff Kettenmeyer

21 Joer an der beschter Basket Liga vun der Welt an dat ëmmer bei der selwechter Ekipp, 6.-beschte-Scorer vun allen Zäiten an een héich verdéngte Championstitel 2011 mat den Dallas Mavericks.

Dat si just e puer Zuele vun enger eenzegaarteger Karriär vun engem Sportler wéi et der vläicht eng Hand voll ginn.

Wéi den Dirk Nowitzki am Februar 1999 säin éischten NBA-Match gespillt huet war ech 12 Joer al, praktesch vun do un a bis haut ass a war et meng Nummer 1 a punkto Sportler.

Beim Dirkules, ee vu ville Spëtznimm, geet d'Legend awer wäit iwwert dat Sportlecht eraus. Een deen esou laang op deem do Niveau ënnerwee ass, zu den absolute Weltstare gehéiert an et awer fäerdeg bréngt mat zwee Féiss um Buedem ze bleiwen, dat gëtt et elo wierklech net alt ze dacks.

Datt dëst Bild net just no baussen esou verkaf gëtt, konnt ech am Dezember 2014 selwer feststellen. Beim Auswäertsmatch vun de Mavericks zu Chicago hat ech een Interview mam Nowitzki ugefrot an och accordéiert kritt. An der NBA ginn d'Interviewe mat de Spiller no de Matcher nach an de Vestiairë gemaach.

Nodeems eng Hellewull vun amerikanesche Journaliste mam Däitsche fäerdeg waren, hunn ech du gefrot, ob et méiglech wier nach e puer Froen op däitsch ze stellen, dat fir de Lëtzebuerger Radio. Hien huet doropshi gegrinst, a just gemengt: „Luxemburg, sehr cool auch nicht alltäglich, nimm dir Platz ich geh nur schnell duschen.“

Duerno huet hie sech eng hallef Stonn Zäit geholl, den Interview huet allerdéngs nëmmen 10 Minutte gedauert, duerno war et éischter ee Gespréich op Aenhéicht, och wann dat bei sengen 2 Meter an 13 Zentimeter komesch klengt. Hien hat relativ vill Froen iwwer Lëtzebuerg am Allgemengen, wisou hien dann eigentlech esou vill Fans hei hätt an datt hie verwonnert wier, datt 2011 bei hirem Championstitel esou vill Lëtzebuerger d'Nuechten duerch opbliwwe wieren, fir dat ze suivéieren.

Datt den Nowitzki bis dee leschten Heemmatch gewaart huet, fir ze annoncéieren, datt no dëser Saison, fir genee ze sinn nom Match an der Nuecht op en Donneschdeg zu San Antonio Schluss ass, passt bei hien.

RTL-Artikel: No 21 Saisonen ass Schluss - Den Dirk Nowitzki hält no dëser Saison als NBA-Profi op

Hien deen net wollt eng ganz Saison am Mëttelpunkt stoen, an dat trotzdeem iergendwéi déi ganz Saison iwwer de Fall, dat well souguer op Auswäertsmatcher d'Fans gemierkt hunn, datt hien et verdéngt huet.

21 Joer voller Emotioune wäerten an der Nuecht op en Donneschdeg op en Enn goen.

Ee Beispill, wéi ee sech als Sportler an allgemeng an eiser Gesellschaft ze behuelen huet, wäert awer fir ëmmer bléiwen.