De Royal Hamilius wäert d'Uewerstad erëm méi attraktiv maachen - dat sot de President vum Stater Geschäftsverband virun e puer Deeg hei op der Antenn. Datt de Stadkär mat neien, zousätzleche Butteker a vergréisserte Parkhaiser un Attraktivitéit gewanne soll, dorun zweiwelt d'Claudia Kollwelter allerdéngs.

AUDIO: De Commentaire vum Claudia Kollwelter

E gliesent, gëllent, hyper modernt Gebai ass an de leschte Joren um Aldrénger aus dem Buedem gewuess - nieft Büroen a Luxuswunnege maachen am November ënnert anerem d'Fnac an d'Galerie Lafayette hir Dieren op.

Bicher-, CD- a Kleederbutteker ginn et an der Stad allerdéngs scho méi wéi genuch. Wou ass also de Besoin?

D'Individualitéit vun de Butteker geet bei all deem ënner, woumat d'Stad éischter un Attraktivitéit an enger eegener Identitéit verléiert, wéi gewënnt. Dobäi kënnt, datt déi nei Enseignen zum Deel genee dat nämmlecht verkafen, wat de Client bis ewell souwisou schonn an der Stad fonnt huet - also och nach de Commercen, déi schonn zanter Joren do sinn, Konkurrenz maachen.

Just datt et fir e grousse Konzern wéi d'Fnac, déi weltwäit iwwer 180 Butteker zielt, et en aneren Impakt huet, wéi vill Bicher d'Joer verkaf ginn, wéi fir déi kleng Librairie niewendrun.

Nieft der Fro, ob d'Stad respektiv d'Clienten deen Zousaz u Geschäfter iwwerhaapt brauchen, stellt sech awer och nach eng aner: Et gi sech mam neie Projet méi Leit an der Stad erwaart, et komme forcement och méi Leit an de Stadkär schaffen - mä wéi?

Covoiturage, ëffentlechen Transport, Mobilité douce - kléngt alles gutt, maachen awer nach ëmmer déi Mannst. Iwwer 600 Plazen huet den neie Parking vum Hamilius an och de Knuedler gëtt ausgebaut. Den Auto behält also weiderhi seng Plaz an dierf monter duerch d'Stad fueren - och do kléngt Attraktivitéit anescht. Datt den Tram dorun eppes ännere wäert ass ze bezweiwelen.

Mä net just am Stadkär gëtt d'Prioritéit op ëmmer méi grouss an ëmmer méi Butteker geluecht. De Ban de Gasperich ass en anert gutt Beispill, wéi de Charme, dee kleng Geschäfter enger Stad oder engem Quartier brénge kënnen, einfach komplett ignoréiert gëtt. 130 Butteker, e risege Supermarché, woubäi et op e puer honnert Meter dovu schonn ee gëtt ...

Och hei läit de Fokus op groussen auslänneschen Enseignen a Chaînen, amplaz och mol neie Geschäftsiddien oder Modeller a klenge Commerçantë Plaz ze loossen.

D'Individualitéit bleift op der Stréck an domat bleift ofzewaarden, fir wien d'Rechnung vun der sougenannter Attraktivitéit opgeet.