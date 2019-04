A sengem Tëscheruff wennt sech de Guy Weber un d'Awunner vun der Insel a méi spezifesch un hir Politiker.

Léif Briten,



Maacht en zweete Referendum a bleift an Europa! Oder decidéiert wéinst menger och ouni Referendum, Bréissel de Réck net ze dréien. Mer hunn an de leschte Joerzéngten esou eng Haass-Léift mat iech entwéckelt, dass keen ouni deen anere méi kann. Där sidd e schwierege Partner, wëllt ëmmer Extra-Wurschte gebroden hunn. Där hutt an de leschte dräi Joer eis Politiker midd gemaacht (ewéi de Jean Claude Juncker des Woch am RTL-Interview betount huet) a sidd eis all mat ärem Zécken an Diskutéieren op d‘Nerve gaangen. Mä der hutt keng Alternativ zu Europa!

Halt dach op, äre Bierger d‘Mäerche vum Nees Opliewe vum groussen British Empire z'erzielen. Dat Kapitel ass ofgeschloss. Halt och op, äre Bierger Angscht ze maachen, d‘Tierkei wär muer vollstännege Member vun der Europäescher Unioun. Dat steet dach net op der Agenda. Halt op, déi däitsch Dominatioun an Europa an de Virdergrond ze hiewen. Mer sinn am 21. Joerhonnert ukomm. Déi tragesch Bréch an Europa aus dem 20. Joerhonnert si laanscht. Halt virun allem op, äre Bierger z'erzielen, si géife beim Brexit eppes gewannen. Sécher ass, dass an de leschte Jore vläicht Berodungsfirmen eppes gewonnen hunn. Nom Brexit dierft de klenge Bierger d’Rechnung bezuelen,wann der eis wierklech verlooss hutt.

Mat wiem wëllt der eigentlech da Geschäfter maachen, wann der eleng op der Insel setzt. Mat Washington? Mat Peking? Et ass schonns richteg, dass China iwwerall an Europa aspréngt, wou et brennt: A Griicheland, an Ungarn, an Italien. Wëllt der dat wierklech?

Halt op, ëmmer nees ze soen, wéi vill Suen der op Bréissel iwwerweist. Kuckt emol, wéi vill europäescht Geld op d‘Insel zeréckfléisst. E Beispill ënnert villen: Wann ech duerch déi nordenglesch Hafestad Liverpool trëppelen, da stellen ech fest, dass op ville Plaze Schëlter hänken, wou mat europäesche Fonge grouss Projete realiséiert goufen. Also et gëtt Zäit, d‘Noutbrems ze zéien. Et ass jo nach net ze spéit.



Léif Briten,



Op der Insel gëtt weltwäit dee beschte Futtball gespillt. Der spillt och nach mat de beschte Rugby. Der stellt de beschte "Formel 1"-Fuerer an hutt déi beschte Vëlosekippen an hutt esou guer den Tour de France am leschten Joerzéngt matbestëmmt. Alles dat wëllt der méiglecherweis elo op d’Spill setzen? Well wie seet dann, dass der no engem Brexit nach zu deene selwechte Konditiounen ewéi bis elo an europäeschen Sportcompetitiounen zougelooss wäert ginn an dass äre Sport iwwerhaapt nach esou kompetitiv an attraktiv ka bleiwen?



Natierlech kënne mer Europäer och ouni iech. Mä da géif eis eise léifste Géigner dach feelen.



Also, léif britesch Bierger, bleift einfach an Europa. Halt endlech op, eis alleguerte midd ze maachen. Hëlleft mat, dass mer dësem Trauerspill vun Deal, No-Deal, Backstop an esou weider en Enn setzen...