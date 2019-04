Déi 6 Lëtzebuerger EU-Deputéiert hunn e Méindeg an der Maison de l'Europe de Bilan gezunn iwwer d'Aarbecht déi lescht 5 Joer am Europaparlament. Si hu sech zum Beispill agesat, fir méi laang Rouzäite fir Camionneuren, fir Entwécklungshëllefsfongen, an och fir d'Ëmwelt.

Als EU-Deputéierte muss ee sech och heiansdo fir e Verbuet asetzen. Dobausse bei de Leit kënnt dat dacks net esou gutt un, mä et gi Fäll wou e Verbuet déi eenzeg Léisung ass, seet de Pierre Jans a sengem Commentaire.

AUDIO: De Commentaire vum Pierre Jans

Als Kand hunn ech de Schallimo aus der Cola geholl, soubal se um Dësch stoung. Eigentlech maachen ech dat och haut nach. Deen aarme Plastiks-Stréihallem lant ongebraucht (bon, fir de Schallimo ass dat eigentlech besser, well wann ech en mol benotzt hunn, da hunn ech en futti geknätscht) Klammer zou... op alle Fall lant en einfach an der Poubelle. Deemno a wéi engem Land ech d'Cola bestellen am Mier. D'Biller vun Deckelsmouke mat Plastik an den Nueslächer, dat kennt een, wann een op de soziale Reseauen ënnerwee ass. E Schallimo, wann ee sou driwwer nodenkt... eigentlech eppes komplett Onnëtzes. Okay, et ka sinn, dass e Glas mol net ganz propper ass, an en gudde kale Cocktail drénkt sech effektiv besser aus engem Stréihallem. Mä ass dee Luxus et derwäert, dass d'Déieren am Mir mam Plastik d'Nues gepierct kréien?

Elo seriö, e Stréihallem benotzt ee genee 1 mol, wann iwwerhaapt. Dat selwecht gëllt fir Telleren a soss Besteck aus Plastik. 10 Produite si responsabel fir 70 Prozent vum Plastikdreck, deen am Mier schwëmmt.

An do landen all Joers eng 8 Milliounen Tonne Plastik. 5,6 Milliounen Tonnen dovu sinn also Ouerestäbercher, Loftballonen, Einwegverpackungen, Becheren, Fläschen.

D'EU wëll d'Plastiksbesteck vun 2021 u verbidden. An wéi bei all neiem Verbuet ginn et Bierger, déi motzen. ''Déi Blöd zu Bréissel heescht et dann.'' Virschrëfte sinn net dacks sexy. An effektiv ginn et EU-Gesetzer, déi op den éischte Bléck net esou novollzéibar sinn, ewéi Iwwerflësseges aus Plastik ze verbidden. Ech denken do spontan un d'Verbuet, Fritte staark ze frittéieren. Woubäi, och dofir ginn et jo vläicht raisonnabel Grënn.

Op alle Fall géif een ouni Verbuet a ville Caféen och weiderhin e Schallimo a seng Cola kréien. An ech géif en dann nees einfach an d'Poubelle geheien. Weder de Cafetier, nach ech hätten dat schlecht gemengt. ''Mir hunn an eiser Konsumgesellschaft alleguerte vill schlecht Gewunnechten, an heiansdo muss ee mat Verbueter schaffen, fir schlecht Gewunnechten ofzeschafen'', sot e Lëtzebuerger EU-Deputéierten. E Plastiks-Stréihallem an der Cola ass eng kleng Sënn, vun där een an Zukunft mat Recht verschount bleift.

D'EU-Parlament hat esouguer wëlles e Schratt méi wäit ze goen, a Plastiksverpackungen an de Supermarchéë bis 2030 ëm d'Hallschent ze reduzéieren. Den EU-Conseil, also d' Ministeren, hu gebremst. De Virschlag gouf net zeréckbehalen. Hoffentlech hëlt dat neit Parlament en neien Ulaf, fir eng weider schlecht Gewunnecht ofzeschafen.