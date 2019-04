D'Notre-Dame huet also gebrannt. E Commentaire vum Nico Graf.

Wéi soll een net un d'Twin Towers denken? Wéi soll een net un déi gesprengte Buddhaen denken? Wéi soll een net un d'Kathedral denken, déi brennt, am Joer '85, wéi de Poopst am Land war, wéi d'Bommen explodéiert sinn a wéi d'Grand-Duchesse gestuerwen ass? Wéi soll een net iwwer d'Wierder Notre-Dame nodenken, also eis Dame, eis Madame, eis Mamm, déi verbrennt, eis Hex also, d'Matriarchat, dat do op sengem hauseegene Scheiterhaufen verbrennt, mat a wéinst der 800 Joer aler dréchener Eeche-Charpente vum Gebai? La forêt ass deen Daachstull genannt ginn. Fort dermat. An dann ass dat Gebai am Frankräich natierlech nach vill méi. Et ass geluede mat National-Symbolik. Ugefaange mat der Plaz, déi den Zentrum vum Zentrum vum Land ass a war, d'Parisii op hirer Insel - nos ancêtres les Gaulois - an esou weider an esou weider, d'Gothik, déi Kierchen baut, déi e Wee sinn, wou een ëmmer weidergeet a vun alle Säite kënnt d'Liicht vun uewen. Déi Kierch, déi an der Revolutioun saccagéiert gëtt, wou awer kuerz drop den Napoleon sech kréine léisst. Wou den Null-Punkt ass fir de Kilometrage vu Frankräich. Wou d'Klacke lauden, am August '44, wéi d'Preisen aus dem Land geheit gi waren – an ech konnt net dersonner un de Film aus dem Joer '66 ze denken: Deen ass hei am Land mam Titel Paris brûle-t-il? gelaf – a '44 net, mä gëscht (15. Abrëll), brennt op eemol Notre-Dame. An dat an der Karwoch. Wat keng Niewesaach ass, beileiwen net. Well an där Kathedral gëtt eng angeblech Reliquie versuergt, dem Jesus seng Därekroun. Jesus Christ, wat e Symbol, dëser Deeg. Well de franséische Kinnek Louis de IX huet déi Kroun zu Konstantinopel gekréckelt kritt, op enger Croisade; hien hat där Kräizzich zwee gemaach, béid waren en Echec. Mä eng däreg Kroun herno zu Paräis. Kee Wonner, datt d'éischt islamistesch Commentaire kommen, do wier nawell dat richtegt Gebai verbrannt. An et kann een d'Auer dono stellen, wat kathouleschen Nationalisten vum Feu Front national zum Brand vun där Kierch afält: Symbol vun der franséischer Dekadenz, Verloscht vun der nationaler Grandeur, Inkompetenz, etc etc. Et erféiert een, datt een deenen hir Reproche scho biede kann, ier déi se vu sech ginn hunn. Dem Macron seng Débat-national-Ried ass emol scho matverbrannt.

Den Houellebecq mat sengen islamistesche Fantasien hätt dëse Brand net erfanne kënnen; esouguer deen hätt sech fir déi Iddi geschummt. Grad wéi wa rose Leit den Arc de Triomphe stierme géingen. Ups.

An elo gëtt also eng national, wat soen ech, eng international Kollekt gemaach fir Notre-Dame ze restauréieren. E pur ganz räich franséisch Familljen hu schonn honnerte Milliounen Euro gespent. Iergendwéi dernieft. Wéi sot e jonke Mann: esou laang Flüchtlingskanner am Mëttelmier erdrénken, kann ech net wéinst engem verbrannte Gebai kräischen.

Erziel dat emol dem Orban oder dem Trump oder dem Salvini oder de Le Pens oder oder.

Op Notre-Dame sëtzen d'Gargouillen, déi kleng frech Däiwels-Engelen. Si denke sech hiert.